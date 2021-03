Bancóldex y La Previsora venderán el 50% de Segurexpo

Archivo particular

Bancóldex y La Previsora Compañía de Seguros venderán la participación que tienen en la aseguradora Segurexpo.



(Bancóldex desembolsó $6,15 billones para apoyar empresas en la crisis).

Mediante el Decreto 250 del pasado 9 de marzo el Ministerio de Hacienda estableció que la participación del 50,02% que las dos entidades públicas tienen en la aseguradora sea puesta en venta.



Bancóldex tiene una participación de 49,93% en Segurexpo y un total de 14.765 millones de acciones y La Previsora posee 28,8 millones de títulos lo que representa el 0,09% de participación.



(Así pueden obtener financiación las empresas que están arrancando).



En total, se pondrán en venta 14.794.489.967 acciones y se determinó que se ofrecerán a un precio unitario de $1,40.



Segurexpo es una aseguradora especializada en los ramos de crédito y cumplimiento y sus accionistas mayoritarios son el Grupo Cesce, de origen español y por Bancoldex, por parte del Estado colombiano.



La operación está enmarcada en el plan del Departamento Nacional de Planeación que menciona la necesidad de que el Estado lleve a cabo movimientos en participaciones no estratégicas.



El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en el documento 3851 de 2005 estableció que el Gobierno Nacional deberá ejecutar las actividades de enajenación, democratización de capital, adquisición, fusión, escisión, entre otras, asociadas a la gestión del portafolio de participaciones estatales.



El 2 de octubre de 2020 la junta directiva de Bancóldex aprobó la enajenación de la participación accionaria en Segurexpo y una semana después el órgano de decisión de La Previsora autorizó la venta de su participación.



En la primera etapa de venta se realizará una oferta pública al precio señalado de $1,40 por acción dirigido a trabajadores activos y pensionados de Segurexpo, ex trabajadores, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa; sindicatos de trabajadores; fondos de empleados y cooperativas, entre otros. En una segunda etapa se ofrecerán las acciones sin adquirir al público en general en los mercados locales o internacionales.



NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO DE BANCÓLDEX



De otra parte, Bancóldex anuncio la creación de una nueva línea de crédito para apoyar la actividad económica de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos, exceptuando el agropecuario, de las personas con discapacidad, para promover su inclusión financiera y su acceso al mercado laboral.



Según el Dane, a noviembre de 2020 se identificaron 3.134.037 personas con dificultades de las que en su mayoría son hombres y tenían trabajo.



El cupo de crédito es de $1.000 millones y financiará necesidades de capital de trabajo, sustitución de pasivos, pagos de nómina, insumos, gastos operativos y las inversiones en modernización que ayuden a la activación económica, y a garantizar la bioseguridad en las operaciones de las empresas de personas con discapacidad.