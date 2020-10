‘El crédito no hace milagros y a algunos puede que no les sirva’

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, considera que a pesar de que en agosto se presentó una caída en la actividad económica, en septiembre se registró un repunte y confía en que los meses que faltan del 2020 haya una mayor recuperación, aunque señala el riesgo de nuevos contagios con la covid-19.



El directivo dice que la coyuntura ha sido “retadora desde el punto de vista social por el aumento del desempleo y la afectación de los hogares. Lo que hay que tener en cuenta es que la pandemia no ha terminado. Esperemos que hayamos tocado fondo, pero hay incertidumbre”.



Dice que la recuperación es una responsabilidad de todos “comenzando por el Gobierno Nacional, que lo ha hecho bien, pero que hay que reforzar. El sector financiero con el crédito ayuda cuando hay actividad económica, pero el crédito solo no hace milagros.



Darle crédito a un negocio puede que lo ayude, pero si no esta preparado lo puede afectar. El rol del sector financiero es irrigar recursos para que haya dinamismo y las empresas sean viables, pues debemos proteger la estabilidad financiera. Si le damos crédito al que no lo pueda pagar podemos poner en peligro el sistema”.



CORONAVIRUS SIGUE



Además, consideró que todo “esto se está dando en medio de la incertidumbre pues la pandemia no se ha ido e incluso se pueden dar rebrotes”. Aseguró que los alivios que dio el sistema financiero sirvieron para “evitar el freno de la economía y que se causara una crisis y cuando la Superintendencia Financiera amplió el programa, a partir de agosto, reprogramar los pagos ha sido un reto y los principales usuarios son los de tarjetas de crédito a quienes hubo que adecuarlos a su situación”.



Bancolombia, dijo, buscó entender y profundizar la situación de los clientes y ofrecerles las mejores oportunidades.



Pero advirtió que va a haber impactos importantes en la cartera y “por eso hemos estado haciendo provisiones, razón por la que los resultados se van a ver afectados, pero no es el momento de pensar en utilidades. Este año no van a estar buenos los resultados pero nos hemos aplicado a las actividades con viabilidad”.



Mora dijo que en 2019 “el banco hizo provisiones por $3,4 billones y en lo que va del 2020 la cifra ya es más del doble”.



El presidente de Bancolombia dijo que agosto, como lo indicó el Dane, mostró menor actividad y eso lo sentimos, pero en septiembre hubo un mejor dinamismo. “Nuestro análisis muestra que en septiembre fue 89% de lo que mostró diciembre de 2019, aunque la actividad por sectores es dispar”, aseguró.



Sobre las tasas de interés dijo que en la mayoría de modalidades se ha comenzado a ver la transmisión que ha llevado a cabo el Banco de la República en siete oportunidades y que ha bajado su tasa indicativa del 4,25% al 1,75%, aunque recordó, que la demora en su transmisión es porque con esa tasa el Emisor presta a los intermediarios recursos de corto plazo.

No obstante, aseguró que hay unas tasas fijas en algunas modalidades que se demoran más en reaccionar a la baja “y las que no se ha transmitido son las de tarjetas de crédito pues es donde hay mayor impago y hay mayor riesgo ahí”.



Consideró que hay poco espacio para más bajas del Emisor y la clave será el comportamiento de los precios “pues si la inflación anual está sobre 1,5% o 1,8% de pronto podría haber una nueva baja, pero si sube el espacio para bajar no es grande. Creería que ya llegagamos al ciclo de bajas del Emisor. Falta que bajen más en la economía”.



Dijo que un reto grande de Bancolombia es la educación financiera, pero no para enseñarle a la gente a manejar sus productos financieros, sino cómo manejar su dinero, y eso implica posteriormente manejar productos financieros”.



“Tenemos 16 millones de clientes y muchos en plataformas digitales. Tenemos que hacerlo autogestionado y accesible. Nos va a tomar un tiempo”, dijo Mora.



NEQUI, BANCO Y TARJETA



Aseguró que la fintech Nequi ya es un banco digital y con él se van a seguir bancarizando más colombianos y fortalecer la presencia en zonas rurales. Anunció que Nequi lanzará una tarjeta física para que quienes son clientes puedan transar. “Ya la teníamos digital y ahora se lanza para usarla en el mundo físico. Será una tarjeta débito pero funciona como crédito”.



Reveló que las operaciones digitales han crecido entre 150% y 190%. Tras la coyuntura, Mora dijo que las operaciones en oficinas se optimizarán para que tomen un carácter de “asesoría y puntos de contacto”. “El uso del efectivo hará que sigan existiendo las oficinas”, remató Mora.