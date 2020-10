‘Bancos, a seguir prestando, pero a quienes puedan pagar’

Uno de los elementos para lograr la recuperación económica es que el sistema financiero siga prestando dinero pues “si no hay oferta sería fatal, pero hay que llegar a los que tienen capacidad de pago. El sobreendeudamiento es peligroso y no necesariamente para todos el crédito puede ser la solución”.



(Lea: ‘El crédito no hace milagros y a algunos puede que no les sirva’)

​

Así lo afirmó el superintendente Financiero, Jorge Castaño, durante la convención de Asobancaria, en donde afirmó que hay una demanda no tan activa de crédito, aunque hay una mayor percepción de riesgo, por lo que los establecimientos de crédito están siendo más cautelosos.



(Lea: Empresarios piden subsidio al consumo y créditos directos)

El funcionario dijo que la gestión de riesgos, los estándares prudenciales y las medidas adoptadas han preparado al sistema financiero para choques más severos y para ello se basó en un análisis en el que incluso, suponiendo un mayor deterioro económico en el que el PIB cae el 9,7% este año, los establecimientos de crédito continúan resilientes, con una relación de solvencia que aunque baja a 15,5% se mantiene por encima del 9% requerido e igualmente, con una caída de cuatro puntos porcentuales, el crecimiento real de la cartera se mantiene en cifras positivas.



(Lea: Riesgo y bajas tasas podrían afectar a la banca)



De todas maneras, advirtió que no se puede bajar la guardia. “Es necesario que las entidades y los gestores de cobranza reconozcan la existencia de un efecto espiral entre las distintas etapas del riesgo de crédito”.



Castaño también les dijo a las entidades que “la transformación es impensable si no se avanza en el relacionamiento con el consumidor y en reducir su nivel de insatisfacción”.



EDUCACIÓN FINANCIERA



Durante la convención bancaria, el presidente del gremio, Santiago Castro firmó el convenio ‘Mi plan, mi vida, mi futuro – Nueva Pangea’, con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para desarrollar una estrategia de educación económica y financiera en los establecimientos educativos del país, para promover -entre los alumnos de la educación media- una cultura del ahorro y endeudamiento responsable.

La banca en 2019, con los programas de formación, benefició a 495.000 personas, de las cuales 142.000 fueron niños y jóvenes.



Castro dijo que durante la pandemia el veredicto de los ahorradores hacia la banca ha sido positivo, pues se ha presentado un crecimiento de los depósitos del 11% al cierre de julio. “Eso muestra un sector solido que responde ante la coyuntura generada por la pandemia”, dijo.