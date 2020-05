Bancos: expectativa por el balance del primer trimestre

En los próximos días comenzarán a revelarse los resultados de los bancos en el primer trimestre del año, en medio de la incertidumbre por la expansión de la covid-19 que generó una crisis económica.



Hay expectativa pues esas entidades están en medio del debate nacional ante la parálisis de gran parte de la economía por el aislamiento obligatorio y la caída en la liquidez, que sumado al ‘apagón’ productivo, tiene a muchas empresas en riesgo de quiebra y miles de personas desempleadas.



Algunos personajes como el expresidente Andrés Pastrana ha señalado a la banca como protagonista de la actual crisis. “Hoy digo que en 1999 los colombianos salvamos la banca, en esta crisis la banca tiene que salvar a los colombianos y reitero, en este año y en el próximo año, la banca en general no debería presentar utilidades porque sería una vergüenza para con el pueblo colombiano”.



Siempre que una crisis económica surge por cuenta de guerras, fenómenos financieros, inmobiliarios o por factores sanitarios, como sucede hoy, muchos se preguntan sobre la preparación de actores como la banca, que ayudan a movilizar los recursos y la liquidez hacia el aparato productivo para contener su paralización o en el peor de los casos, su quiebra.



En este sentido, Colombia ha vivido en los últimos 25 años experiencias dolorosas en las que miles de ahorradores vieron perder sus recursos, escasa supervisión o ausencia de ella, que se sumó a malas prácticas por parte de administradores y accionistas.



De esas experiencias quedaron enseñanzas que se transformaron en legislación y medidas de control y supervisión más estrictas, así como requerimientos más elevados para preservar los ahorros e inversiones de los clientes y la salud de las entidades.



Es así como organismos internacionales y analistas del sector consideran que, en general, Colombia tiene unos indicadores adecuados a las recomendaciones de los Acuerdos de Supervisión Bancaria de Basilea.



LA SOLVENCIA Y LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA



Según el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, con la crisis que se está viviendo las prioridades han cambiado. “Este año no va a ser de utilidades por la crisis y eso no me preocupa, por que sí tenemos una buena capacidad de solvencia”.



El funcionario se refiere específicamente a cómo en este indicador (usualmente superior al 8% que recomienda los Acuerdos de Basilea) Colombia registra el 15,3%, en una posición destacada en Latinoamérica y superior a la regulación que exige el 9%.



Dicho indicador, según Édgar Jiménez, profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hace mención a la capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros a corto y a largo plazo”. Posiblemente este indicador es el área de evaluación de mayor importancia en el análisis.



Otros indicadores, que tienen que ver con las relaciones de rentabilidad, medidas a través del ROA (retorno sobre activos) y ROE (retornos sobre patrimonio), se observa en el primero que Colombia está en la media de la región con un valor de 1,6%, mientras que en términos de ROE se encuentra por debajo de la media, con 11,7%.



Jiménez dice que el ROA hace mención a la rentabilidad sobre los activos de la entidad y “es interesante, pero la medición es por el ROE, que es lo que les interesa a los inversionistas, ya que es la rentabilidad sobre patrimonio”.



“Los accionistas ponen dinero esperando ganar plata y que les den dividendos. Si un banco tiene un patrimonio de $100 se gana $11,7. Uno como inversionista podría decir qué ganancia está bajita, pero es alta frente a un CDT. Claro, también había que tener en cuenta factores de como la devaluación o la inflación.



Según el Fondo Monetario Internacional, en relación con la medición de liquidez mediante el llamado IRL, Colombia es el segundo país de Latinoamérica, detrás de Brasil, con mayor capacidad de cubrir requerimientos de corto plazo, por más de 1,5 veces las necesidades de liquidez.



El profesor Jiménez explica que “Colombia ha sido juiciosa y responsables en materia de mantener altas la solvencia y la liquidez, y seguir las recomendaciones por encima de Basilea”.



INDICADORES DE PROTECCIÓN



Castaño dijo que el año pasado los 43 establecimientos de crédito que vigila la Superfinanciera tuvieron $13 billones de utilidades y el 70% se fue a capitalización.

“Esto las protege para asumir pérdidas esperadas. Además, hay $32 billones en provisiones que sirven para que esos saldos en rojo los asuman esas provisiones”.



En Colombia la cartera total suma $509 billones, de los que $486 billones (95%) están al día. El funcionario dice que el “siguiente anillo de seguridad” es el capital de los bancos, que se debe fortalecer y que puede absorber pérdidas.



Estas son cifras que dan tranquilidad y que pueden asumir el estrés producto de la crisis.

Consideró que lo que sí es seguro es que el país no volverá a ser el mismo tras la crisis, “pues somos capaces de ser más digitales, a través de teléfonos móviles y las páginas de internet cuidando la seguridad, que comienza con cada usuario del sistema”.



ADVERTENCIA DE MOODY’S



Por el incremento de los riesgos en los activos debido al impacto del coronavirus, la calificadora Moody’s bajó la perspectiva a los bancos colombianos, de estable a negativa. La firma dijo que “hemos cambiado nuestras perspectivas para que el sistema bancario colombiano sea negativa de estable a medida que el brote de coronavirus y los efectos de los precios más bajos del petróleo se reducen a las expectativas de crecimiento económico, debilitando el entorno operativo de los bancos”.