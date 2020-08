Bares podrán vender licor en el nuevo modelo de reactivación

A partir del 1 de septiembre, el país entrará en un nuevo modelo de reactivación social y económica.



Varios sectores se reabrirán en una nueva fase en la que se cambia el concepto de aislamiento preventivo obligatorio por el de aislamiento selectivo de distanciamiento y responsabilidad individual, con el que el Gobierno Nacional espera que se dinamice el aparato productivo del país sin que aumente el número de contagios de coronavirus.



Bajo este modelo se permitirá la apertura del sector de gastrobares y restaurantes, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.



Para el caso de los bares, estos establecimientos podrán reabrir en municipios no Covid o de baja afectación o en ciudades que autoricen su apertura, según su estado epidemiológico.



En entrevista con Blu Radio, el viceministro de Interior, Daniel Palacios, explicó que el decreto de la nueva realidad incorpora la posibilidad, por parte de los mandatarios locales, de solicitar, desde el 1 de septiembre, planes piloto para bares con consumo de licor.



Sin embargo, esta actividad está sujeta a la solicitud de pruebas piloto, que será evaluada por el Gobierno, dependiendo del nivel de afectación del municipio.



No obstante, para el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López enfatizó este lunes que por el momento, hay actividades y establecimientos que no podrán reabrir en esta ‘nueva realidad’, entre ellos los bares, discotecas, casinos, teatros, cines, parques temáticos, grandes espectáculos, piscinas e iglesias que funcionen en espacios cerrados, ya que estas actividades suponen un factor de riesgo para la salud pública en un momento en el que la ciudad está en alerta por el alto contagio con covid-19 y la presión al sistema hospitalario.