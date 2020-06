Oportunidades de mipymes al incorporar medios de pago electrónicos

Los sistemas de pagos digitales representan un beneficio para los negocios independientemente de su tamaño. Esto se debe a que estos medios facilitan el monitoreo de las ventas, evitan problemas de seguridad e higiene asociados con el uso del efectivo y posibilitan la ampliación del rango de clientes.



(Lea: ‘Aproveche las oportunidades del comercio electrónico’).



Pese a los beneficios de los pagos digitales, aún existen desafíos que impiden la adopción exitosa de estos mecanismos en los pequeños comerciantes y tenderos de Colombia. Por tal motivo, Banca de las Oportunidades contrató una consultoría con Fundación Capital para que elaborará una investigación cualitativa que identificara las principales barreras que limitaban la aceptación y uso de los medios de pago electrónicos en este segmento empresarial.



Sumado a los obstáculos estructurales detectados, como la informalidad y la falta de infraestructura, se profundizó principalmente en las barreras de tipo comportamental. Allí, se notó que numerosas personas relacionadas con pequeños comercios prefieren el efectivo porque están más familiarizadas con su uso, y de forma espontánea e intuitiva, tienden a considerarlo como la primera o única opción de pago disponible dentro de las tiendas.



Asimismo, se observó que hay consumidores y comercios que desconfían de los medios de pago electrónicos, prefiriendo esperar encontrar mayores evidencias y efectos demostrativos, preferiblemente por pares, que les genere mayor seguridad. Por su parte, hay comerciantes que valoran el uso del efectivo porque éste representa un beneficio inmediato y tangible, en contraste con los medios de pago electrónicos, los cuales, en ocasiones, los asocian con pérdida de dinero o disminución de ganancias.



Finalmente, existe una preponderancia del efectivo porque numerosos consumidores de los pequeños comercios no demandan la incorporación de medios de pago digitales. En consecuencia, los tenderos consideran que el uso de estos medios no representa para ellos un diferencial.



Aunque el uso de medios de pago electrónicos no es un común denominador entre tenderos y pequeños comerciantes del país, en el marco de la pandemia del coronavirus y la digitalización global, el uso de estos es imperativo. Permitir hacer ventas sin tener que hacer desplazamientos y evitar la manipulación de dinero físico que tiene el riesgo de poder contener microrganismos, son ejemplos de las ventajas que ofrecen estos medios.



(Lea: ' La importancia de los pagos electrónicos para contener el coronavirus')



Por tal motivo es relevante seguir promoviendo el uso de los medios de pago electrónicos. Para ello hay que continuar generando ecosistemas de pagos digitales que involucren a toda la cadena productiva de las diferentes industrias del país. Igualmente, se debe fortalecer la interoperabilidad de los ecosistemas, de tal manera que los consumidores, independientemente de su entidad financiera, realicen transacciones rápidas y a bajo o cero costos.



Finalmente, en el actual contexto, es necesario priorizar la adopción de herramientas de pago digital que favorezcan la venta no presente en las tiendas de barrio. La generación de links de pagos es una de las alternativas importantes para este propósito, dado que puede ser compartido con clientes a través de diferentes canales como las redes sociales, con lo cual los pequeños comerciantes y tenderos pueden promover sus ventas.



Daniela Londoño Avellaneda

Especialista en Innovación Financiera de Banca de las Oportunidades (@danielalondono7)