BBC: la tarea es democratizar la cerveza artesanal en el país

BBC, la líder del mercado de cerveza artesanal en Colombia, quiere acercar su bebida a más consumidores. Luego de estudiar la percepción de los colombianos sobre la categoría, lanzó La Cotidiana, producto en lata, que busca despertar más preferencia. Explica la estrategia Daniela Villegas, gerente de mercadeo de BBC Cervecería, reconocida por otras marcas como Chapinero y Cajicá.



(Lea: En cinco años se vendería 33,8% más en cerveza en Colombia)



¿Cómo nace este nuevo producto?



El año pasado hicimos un estudio para entender la situación en Colombia del mercado de las cervezas artesanales en términos de consumo.



(Lea: Cerveza artesanal colombiana, entre las mejores del mundo)



Las personas consultadas nos decían que les gusta consumir cerveza artesanal pero en ocasiones especiales porque tiene un costo más elevado. Esto, en razón de que el costo de producir la artesanal es superior al que se destina para la tradicional.



Igualmente, afirmaban que les gustaba pero sólo algunas referencias porque el líquido presenta algunas complejidades. Es que por la misma historia que ha tenido la cerveza en el país, los clientes están acostumbrados a productos con un sabor más suave y más dulce.



Después de recoger esta información, llegamos a la conclusión de que al consumidor le gusta pero hay una serie de ‘peros’ a los que nosotros tenemos que empezar a responder.



Por eso decidimos sacar esta presentación y en un empaque más pequeño, a un precio inferior al que estamos acostumbrados a vender. No es un líquido igual de complejo al de otras referencias nuestras.



Nosotros tomamos la decisión de pensar en a trabajar en esto hace más de un año y salir al mercado con este producto, que busca acercar la cerveza artesanal más a los consumidores.



¿Así no deja de ser artesanal?



No deja de ser artesanal. Según las reglas que se han establecido en otros países, una cervecería es artesanal cuando no produce más de 800.000 hectolitros al año. Este es un volumen importante y nuestra producción todavía está muy por debajo de esto.



¿Es común en el mundo la cerveza artesanal en lata?



En otros países del mundo, en Estados Unidos y Europa, sí. Hay varios referentes y el tema del empaque no es que haga una diferenciación. En BBC nuestro foco es crear cultura cervecera y la razón de este envase es también poder acercar este tipo de bebida. Nosotros pasamos de un rango de cervezas más fáciles de tomar, como La Cotidiana, hasta nuestras cervezas añejadas en barrica de vino con líquidos que son más para un consumidor de nicho.



¿Se podría decir que buscan hacer más popular la cerveza artesanal?



La palabra que usamos y lo que buscamos es democratizarla para hacer que sea más cercana de los colombianos.



¿Pero a qué consumidor quieren llegar con La Cotidiana?



A las personas que están empezando a probar cosas nuevas. A aquellos que ya están acostumbrados a tomarse una cerveza tradicional, pero quiere probar algo distinto porque se han dando cuenta que el mercado está bastante dinámico. Esto, con la idea de que antes de que pasen a un líquido más complejo empiecen con algo. La Cotidiana es el comienzo al mundo de la cerveza artesanal.



¿En qué canales la tienen y cuál es el precio?



Hoy está en todos nuestros pubs y bodegas a nivel nacional y en almacenes de cadena. En cuanto al precio, el diferencial es 50% menor, frente a nuestra oferta tradicional.



¿Saldrá en barril?



La idea es que sí, estamos trabajando para que más adelante esté disponible en todos nuestros posts y bodegas.



¿Cuál es la meta?



La cervecería busca dinamizar el mercado de artesanales y espera alcanzar un crecimiento del 36% en el segmento.



¿Qué participación tienen?



El mercado de BBC es del 68% en este momento. Somos los líderes con 16 años en el negocio.



¿Están fuera del país o tienen algún plan para eso?



Por ahora, nuestro foco sigue siendo Colombia.



¿Tienen otros productos para sumar al portafolio?



Por ahora no. Este es al que le apostamos ahora, pero lo bueno de nuestra compañía es el dinamismo y la innovación; se pueden estar probando cosas nuevas. La idea es ver cómo nos va, revisar resultados y, teniendo en cuenta esto, empezar a tomar decisiones el próximo año.



¿Qué significa La Cotidiana para BBC?



Para nosotros debe ser nuestro motor, es la marca clave para nosotros. Nos va a llevar a acercar la cerveza artesanal a los colombianos. Hoy en día hay una percepción de que la cerveza artesanal es difícil, es lejana. Por eso, para nosotros este es un producto sinónimo de acercamiento a cada vez a más personas en el país.



¿Cómo va la expansión con las bodegas?



Durante los últimos cuatro años hemos estado en la expansión nacional y tenemos el modelo de franquicias para las bodegas. Hoy tenemos cerca de 150 puntos. En los últimos años crecieron mucho, pero la idea es que esto se mantenga con el fin de enfocarnos en hacer crecer estos negocios a futuro. El objetivo es que las bodegas que tenemos hoy en día se vuelven mucho más rentables.



¿Qué representa hoy BBC para Bavaria?

​

Somos de la misma familia, pero independientes a Bavaria. Representamos menos del 0,5% en términos de volumen comercializado. BBC es una marca que le apuesta mucho a la calidad y, hoy en día, tiene más de 140 premios para nuestras cervezas. Esas son nuestras como credenciales.





congom@portafolio.co