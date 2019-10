BBVA mantiene pronóstico de crecimiento para Colombia en 2019

La economía colombiana se expandirá un 3 % en 2019 y 2020 gracias al incremento del consumo en los hogares y el aumento de la inversión, por lo que el BBVA Research prevé una leve recuperación del país.



"Colombia tiene una economía que está creciendo sobre todo en la demanda interna, el consumo privado y la inversión, eso es lo que está jalonando la recuperación gradual", afirmó a periodistas la economista en jefe de BBVA Colombia, Juana Téllez.



En el informe "Situación Colombia", el banco mantuvo el pronóstico de crecimiento de la economía del país para este año, pero revisó a la baja la expansión para el próximo año, que en abril pasado ubicó en 3,3 %.



La entidad bancaria agregó que la inflación al cierre de 2019 será de 3,8 %, mientras que en 2020 se ubicará en 3,3 %, "en buena medida" por la depreciación del peso en los últimos meses, que ha llegado a superar la barrera de los 3.500 pesos por dólar.



En cuanto a la tasa de cambio, en el informe se precisó que el dólar cerrará el 2019 con un valor de 3.388 pesos, mientras que para 2020 disminuirá hasta 3.370 pesos. "El impacto de la tasa de cambio en la inflación ha sido bajo y todavía se podría esperar un efecto adicional", señaló Téllez.



La economista en jefe dijo que para el próximo año no se prevén cambios en el panorama del riesgo global que "gobierna" los mercados locales y pronostica un leve deterioro en el precio del petróleo.



Con respecto a las tasas de interés, el BBVA vaticina que estas se mantendrán estables en 4,25 % para lo que resta de 2019 y para 2020, aunque en 2021 se podrá evaluar un pequeño incremento.



"El Banco de la República deberá sortear un escenario marcado por un tipo de cambio al alza y en niveles máximos que han afectado hasta el momento de manera parcial la inflación al consumidor", indicó Téllez.



La economista también analizó el impacto en la economía después de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno buscaba recaudar 7,5 billones de pesos (unos 2.168 millones de dólares de hoy).



Según Téllez, la decisión del alto tribunal "es buena", ya que con ese fallo se reducen "muchas incertidumbres", lo que significa que no hay un cambio en las reglas de juego para el inversionista local o extranjero.



En diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento con la que se buscaba recaudar 7,5 billones de pesos para cerrar el presupuesto de este año, que asciende a 258,9 billones de pesos (unos 74.811 millones de dólares).



Ante la decisión, el Congreso tendrá que ratificar, derogar, modificar o subrogar los contenidos de esa reforma tributaria antes del 1 de enero, pues si no lo hace "se dispondrá la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas" por la norma tumbada.



EFE