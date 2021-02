Se mantiene el interés por los estudios en el extranjero

En el 2020 la movilidad estudiantil se vio impactada por el avance de la pandemia en el mundo. No obstante, las entidades que ofertan becas en el país destacan que aún se mantiene el interés por los estudios internacionales.



(Lea: ¿Qué dice MinSalud sobre el regreso a clases presenciales en Bogotá?)



“Para nuestra sorpresa, la mayoría de estudiantes que teníamos en el extranjero y encuestamos para ver si querían regresar, prefirieron quedarse por fuera”, comento Jerónimo Castro, el director de Colfuturo.



(Lea: Lo que debe saber de la nueva normalidad en Bogotá)

Si bien la convocatoria del año pasado de esta entidad no refleja por completo el resultado de la pandemia, puesto que la fecha de cierre fue a finales de febrero, se recibieron 3.400 solicitudes de las cuales 1.300 fueron aceptadas. Aunque vale anotar que las formalizaciones sí cayeron y hasta ahora van en las 370.



Ingeniería (370) fue el área con el mayor número de solicitudes, seguido de ciencias sociales (148) y administración (129).



Bogotá participó con el 54% de estas a nivel nacional, mientras que los estratos 4 y 3 (57%) fueron los mayor grueso en las becas. En total, el apoyo económico de la entidad superó los US$55 millones.



En el caso de la Fundación Carolina, que anualmente brinda ayudas para posgrados en España, la convocatoria 2020 - 2021 ofertó 802 becas.



Allí, entre los 22 países, Colombia fue el del mayor número de solicitantes (15.247), muy por encima del segundo puesto que fue Argentina, con 3.551.



“La participación de Colombia fue relevante, obteniendo más de 130 becas. Del total de beneficiarios de este año, el 60% son mujeres y más del 70% proviene de ciudades diferentes a Bogotá”, aseguró la entidad.



En la edición de 2021 hay 504 cupos, cifra inferior a la de 2020, aunque hay que añadir que a estas se suman 130 renovaciones. Además, la Fundación espera que se mantenga la participación de colombianos.



Por su parte el British Council (BC) reportó que aunque en el 2020 no se desarrolló un programa masivo de becas, “la organización logró la continuidad en generación de oportunidades en otros frentes”.



En educación, por ejemplo, se desarrolló el programa Coding For Kids, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el que se capacitó a 8.500 docentes.



El IELTS Prize, un premio otorgado a personas que hayan tomado este examen con BC, se empezó a gestionar en 2019 y se ejecutó en 2020. Allí se recibieron 274 solicitudes, hubo 10 ganadores y la inversión fue de $155 millones.



Pero aunque el concepto de las entidades es favorables, el director de Colfuturo advierte, sin embargo, que una de las dificultades en 2021 será la devaluación del peso, que eleva el costo para estudiar por fuera.



LOS QUE LLEGAN AL PAÍS



Pese a que el número de extranjeros que vienen a estudiar en Colombia también se redujo, “hay 130 estudiantes de universidades socias, que desde el 15 de enero están tomando clases virtuales en la institución”, aseguró Luis Fernando Álvarez, vicerrector de Extensión de la U. Javeriana.



En 2020 la cifra de estudiantes internacionales acá fue de 145, mientras que en el 2019 hubo 265 estudiantes de países como México, España, Perú o Alemania.



El Externado, por su parte, tuvo 83 alumnos extranjeros el año pasado y 219 un año previo a este. En 2021 ya hay 30 estudiantes entrantes, y la expectativa es llegar a los 80.