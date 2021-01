Beneficiarios no han recogido 364 mil subsidios del Gobierno

En medio de una crisis como la actual, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) tiene represados 364.602 subsidios sin entregar, que son parte de los programas de Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.



(Ya está listo el pago del Ingreso Solidario correspondiente a enero).

Según pudo conocer este diario, los subsidios que todavía no han reclamado los beneficiarios suman $86.500 millones y corresponden a los últimos ciclos de pago que tiene cada uno de esos programas.



De acuerdo con el DPS, Ingreso Solidario, que es el programa que el Gobierno lanzó el año pasado al comienzo de la pandemia y en el que se le hace una transferencia de $160.000 a los hogares más afectados, tiene pendientes por entregar 160.000 ayudas a familias. Eso representa el 5,3% del total de los beneficiarios y suma $25.000 millones.



El otro con un monto alto de ayudas sin entregar es el de Familias en Acción, que tiene pendientes 124.125 subsidios sin reclamar de un total de 2,2 millones de hogares beneficiarios, con corte al sexto ciclo de pagos. Eso representa $36.800 millones, que se pueden acumular hasta el próximo pago, o de lo contrario serán devueltos al Ministerio de Hacienda, según detalla el DPS.



(Las ayudas del Gobierno, con 8,7 millones de beneficiados).



Colombia Mayor, que es el programa que se creó para apoyar a los adultos mayores, no ha podido entregar 56.146 ayudas de un total de 1,7 millones de beneficiarios. Según el DPS, el último pago que se hizo fue en enero de este año y 97% de los beneficiarios sí pudo reclamar el subsidio.



Para el caso de Jóvenes en Acción quedaban 24.331 subsidios sin cobrar, que representa el 8% del total de los beneficiarios, y que se podrán reclamar en el siguiente ciclo de pagos, pues el último fue el 12 de enero.



¿POR QUÉ NO LOS COBRAN?



Con una foto de la pobreza en Colombia que ya estaba empeorando antes de la pandemia, la pregunta que surge ante este panorama es por qué no se han recogido estas ayudas.



Para Susana Correa, directora de Prosperidad Social, cada uno de los programas tiene diversos motivos por los cuales los beneficiarios no recogen los subsidios, pero entre los denominadores comunes está que las personas tuvieron mayores restricciones para movilizarse y recoger los giros por cuenta de la pandemia.



A eso se le suma que, por ejemplo para el caso de Familias en Acción, había un desconocimiento de las fechas de pago establecidas por parte de los operadores financieros.



Y para ese caso, explica Correa, “divulgamos piezas de comunicación por los canales oficiales, en las cuales informamos las fechas de pago. Adicionalmente desarrollamos protocolos con las autoridades locales, indígenas y los operadores bancarios para garantizar el cobro y mitigar riesgo de contagio de covid-19”.



Si se mira la situación de las personas que viven en zonas rurales, entre las razones que explican que no recojan las ayudas es que prefieren acumular los montos de dos ciclos para no tener que ir tan seguido a las cabeceras.



En cuanto a Jóvenes en Acción, la directora explica que por cuenta de la pandemia estas personas se desplazaron a sus municipios de origen y la entrega del incentivo estaba programada para su lugar de estudio. “Si bien se realizaron campañas para que la población solicitara el traslado de estos giros oportunamente al lugar más cercano a su ubicación actual, algunos participantes no efectuaron la solicitud de traslado de giro”.



El caso de los adultos mayores ha sido aún más complicado, debido a las restricciones y riesgos que ha habido para ellos por cuenta de la pandemia, sin contar los que tienen alguna condición médica que les impide salir de sus casas. “Para apoyar a aquellos adultos mayores que por enfermedad o por otra causa no pueden reclamar el subsidio que entrega, el programa Colombia Mayor estableció el proceso de pago por intermedio de un tercero autorizado”.



Para lograr contactar a los beneficiarios de los cuatro programas que no han recogido sus subsidios, el DPS tiene que desplegar varias estrategias para contactar a estas personas, ya sea vía telefónica, redes sociales o, incluso, visitando las casas y cruzando información con gobiernos locales o nacionales y financieros para verificar la identidad y estado de los beneficiarios.



Eso sí, para el caso de Ingreso Solidario y Familias en Acción los beneficiarios todavía tienen hasta el próximo sábado para recoger la ayuda. El último ciclo de Jóvenes en Acción se venció el pasado 20 de enero y el de Colombia Mayor el 12 de enero.