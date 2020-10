Bill Clinton invita a inversionistas a hacer negocios en Colombia

El expresidente estadounidense Bill Clinton destacó este miércoles ante inversores internacionales el potencial de Colombia para atraer capital extranjero, especialmente en las áreas de energías renovables, agricultura forestal, agroindustria, tecnología e innovación.



"Aunque los eventos del año 2020 han trastornado todas nuestras vidas y han afectado las economías nacionales y la economía global, algunas cosas no han cambiado, incluyendo el inmenso talento y creatividad del pueblo colombiano", manifestó Clinton al intervenir en la sesión inaugural de la sexta edición del Colombia Investment Summit.



En este encuentro virtual, en el que participarán hasta el viernes 1.085 inversores de Europa, Asia y América, el Gobierno colombiano anticipó que ya hay 1.300 millones de dólares prometidos por empresas del extranjero para operaciones en el país.



El exmandatario estadounidense, que intervino en calidad de invitado como presidente de la Fundación Clinton, añadió que incluso en momentos difíciles como el actual por la pandemia de la covid-19, se pueden hacer "inversiones inteligentes" que además serán beneficiosas para la gente. "Estas permitirán expandir las oportunidades, crear empleos, desarrollar infraestructura, combatir el cambio climático y el agotamiento de recursos, así como mejorar el balance social y económico ente las áreas urbanas y rurales", manifestó.



Según Clinton, la inversión extranjera puede contribuir a una economía más incluyente en Colombia, ayudar a la reconciliación y a mitigar los efectos de la pandemia en la crisis migratoria venezolana.



CUATRO SECTORES ATRACTIVOS



El expresidente destacó que "Colombia está especialmente bien posicionada para hacer la transición a un sistema de energías limpias y renovables, lo cual no solo ayudará contra el cambio climático, sino que creará muchos más empleos". Igualmente subrayó las posibilidades de la agricultura forestal, ya que por su ubicación geográfica el país reúne las condiciones para albergar al menos 10 especies de bosques, así como de la agroindustria por la diversidad de sus pisos térmicos. "Colombia tiene el clima, la agricultura, el conocimiento y las habilidades para cosechar casi que cualquier cultivo, incluyendo exportaciones de alta calidad, como café, aceites esenciales y especias, lo cual puede apoyar con el sustento y el crecimiento económico de muchas comunidades rurales", afirmó.



Finalmente, Clinton se refirió a las ventajas de invertir en tecnología e innovación, sectores con potencial en el país y que constituyen una apuesta del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, empeñado en desarrollar esos campos.



COLOMBIA ESPERA CRECER MÁS DEL 5% EN 2021



Duque, por su parte, aseguró que su Gobierno espera que la economía colombiana crezca en 2021 "por encima del 5 %", meta superior a la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 3,7 % para el año próximo cuando se espera que comience la recuperación mundial tras el desastre causado este año por la pandemia de coronavirus.



"Yo sé que lo que voy a decir no deja de ser un poco atrevido, sobre todo frente a muchos analistas, pero nosotros queremos que, de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo, crezcamos el año 2021 por encima del 5%", dijo el presidente.



Duque recordó que "este ha sido un año difícil para el mundo, ha sido un año difícil para América Latina y ha sido un año difícil para nosotros", y aseguró que aunque hacer que la economía crezca el 5 % el año próximo será un reto. "Nos gusta el camino de luchar para conseguir los objetivos, y lo vamos hacer", dijo.



PRIMEROS PASOS PARA LA REACTIVACIÓN



En la instalación del encuentro de inversores también participó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, la agencia estatal de promoción de las exportaciones no tradicionales, el turismo, las inversiones y la marca país, quien dijo que esta cita es "la cuota inicial para la reactivación económica del país" tras la crisis de la pandemia.



Santoro destacó como atractivos de Colombia para la inversión extranjera la estabilidad política y económica; una fuerza de trabajo "competitiva y, sobre todo, talentosa"; una "ubicación geográfica privilegiada y estratégica ideal para llegar a terceros mercados, y "un ecosistema de innovación robusto y en crecimiento".

"Durante esta coyuntura hemos sido testigos de cómo los proyectos de innovación se aceleraron y estamos convencidos de que serán un impulso clave para la generación de empleo y recuperación de la dinámica económica del país", manifestó.



Según la funcionaria, 2019 "fue un año muy positivo para Colombia en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) al alcanzar la cifra de 14.493 millones de dólares, la más alta de los últimos seis años". "Tan solo en este año, desde ProColombia hemos facilitado la llegada de 130 proyectos de inversión por un valor superior a 7.500 millones de dólares, que según los mismos inversionistas podrán generar más de 50.300 nuevos empleos en el país", agregó Santoro.





