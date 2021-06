Bloqueos dejan pérdidas en el agro por $3,6 billones

De acuerdo con un balance del Ministerio de Agricultura los bloqueos de carreteras en el último mes han dejado pérdidas en el sector agropecuario que ascienden a cerca de $3,6 billones. “El panorama resulta alarmante, teniendo en cuenta que esta cifra es muy superior a las pérdidas registradas en todo el tiempo que lleva la emergencia por Covid 19”, explicó el ministro Rodolfo Zea.



“La situación tiene en peligro 1,8 millones de empleos directos e indirectos en el sector agropecuario, poniendo en riesgo la estabilidad económica de 1,4 millones de familias campesinas y pérdidas billonarias para el agro colombiano”, señaló el ministro.



Además agregó que en abastecimiento, en mayo se puso en riesgo la seguridad alimentaria del país, pues en las 29 Centrales Mayoristas del país, se presentó la menor cantidad de alimentos que ingresaron a estos centros de abasto en los últimos tres años, con 447.478 toneladas. “Ni siquiera en el 2020 se registró esta disminución, a pesar de los aislamientos preventivos por la pandemia”, agregó.



Uno de los temas que más afecta los costos de los productores agrícolas y pecuarios tiene que ver con el valor de los agro insumos; en tal sentido, el jefe de la cartera agropecuaria indicó que en el último mes se han presentado grandes dificultades.



En caso de maíz, trigo, torta de soya y granos en general, se tienen represadas en el puerto de Buenaventura aproximadamente 378.375 toneladas, lo cual ha incidido en un aumento del precio de los alimentos balanceados en un 10%, solo durante el mes de mayo.



En cuanto a las exportaciones de productos de origen agropecuario, Zea Navarro destacó que en el mes de abril de 2021 se registró el valor más alto de la historia, las cuales alcanzaron los 3.105 millones de dólares con un crecimiento del 21% en comparación con el mismo período en 2020, pero a causa de los bloqueos, se proyecta que el crecimiento esperado en mayo se reduzca en más de 30%, lo que equivale a una caída cercana a los 196 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.



“Las pérdidas que han tenido los productos exportables del sector agropecuario son preocupantes y afectan especialmente a subsectores como café, banano, aguacate, tilapia y azúcar, con un impacto total estimado que oscila en 121.012 toneladas y 226 millones de dólares”, dijo Zea.



El ministerio también calculó el impacto en las diversas cadenas productivas:



Arroz

Al sector arrocero, del que dependen cerca de 400 mil familias en todo el país, los bloqueos le han impedido movilizar aproximadamente 464.000 toneladas de arroz paddy seco que se encuentran represadas en la región del Casanare y el Ariari, generando escasez en el centro del país. Con ello está en riesgo la cosecha del segundo semestre 2021, estimada en 2,5 millones de toneladas de paddy verde y 375 mil empleos.



Café

El café colombiano ha tenido dificultades para llegar al Puerto de Buenaventura, que tiene en riesgo parte de la exportación y pérdida de clientes finales, afectando a los productores. La Federación Nacional de Cafeteros estima que durante el mes de mayo se dejaron de exportar alrededor de 700.000 sacos que equivalen a más de USD 190 millones de dólares que corresponden a más de $700.000 millones que no llegaran a los pequeño y medianos productores del sector.



Sector Lácteo

321.361 pequeños productores de leche y sus familias, han sido afectados por los bloqueos al no poder vender su producción de manera continua. Los departamentos más afectados son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá. Se estima que al 4 de junio se han dejado de acopiar cerca de 47 millones de litros de leche, que ha dejado de llegarle a la mesa de los colombianos y que significan pérdidas a los campesinos de cerca de $50.000 millones.



Cacao

Los bloqueos tienen represadas en el departamento de Arauca aproximadamente 1.200 toneladas de cacao, se estima que están perdiendo en promedio $9.000 millones de pesos.



Hortifrutícultura

Los bloqueos en las vías, en Huila han afectado a miles de campesinos que siembran frutas y hortalizas, impidiendo el transporte de aproximadamente 8.104 toneladas que no pudieron llegar a los consumidores colombianos y produjeron pérdidas a los campesinos huilenses.



Caña de Azúcar

Debido a los bloqueos en las carreteras del Cauca y Valle del Cauca y las amenazas contra los ingenios azucareros y los cultivadores de caña, se han puesto en riesgo 286.962 empleos. Más de 115.00 toneladas de azúcar, 14 millones de litros de alcohol y 27 millones de kilovatios de energía eléctrica se han dejado de producir por las amenazas que ha recibido este sector, si continúa trabajando. Las pérdidas económicas estimadas durante este mes de paro superan los $498.500 millones.



Sector Avícola

Por culpa de los bloqueos a la fecha hay más de mil productores afectados, especialmente en los departamentos Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Eje Cafetero, y Meta. A la fecha, hay más de 120 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento. Hay más de 30.000 toneladas de pollo y 180 millones de huevos represados que no han llegado a la red de distribución y que están en riesgo de perderse.



Sector Porcicola

Pequeños y medianos porcicultores vienen presentando graves afectaciones, como el riesgo de muerte por falta de alimento de sus animales. Las regiones de mayor afectación son Valle del Cauca y Meta, en donde se tiene en riesgo un inventario de 3.750.000 cabezas, localizado en 5.700 predios que consumen 4.250 toneladas/día de alimento. Se encuentran 80.000 empleos en riesgo.



Sector Acuícola

Los bloqueos han puesto en riesgo cerca de 50.000 empleos, de los cuales, el 90% corresponde a pequeños acuicultores y de subsistencia. Ya se han perdido 3.200 empleos directos. No se ha permitido transportar cerca de 15.000 toneladas de pescado y no ha sido posible la siembra de 30 millones de alevinos. La producción que actualmente se encuentra represada en las fincas representa cerca de $70.000 millones, los cuales terminarían perdiéndolos los pequeños y medianos acuicultores.



Sector Cárnico Bovino

Por culpa de los bloqueos se ha presentado una disminución en el sacrificio de aproximadamente 211.000 cabezas de ganado equivalentes a aproximadamente 50.000 toneladas de carne en canal.



PORTAFOLIO