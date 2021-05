Bloqueos generan escasez de alimentos y combustibles

Archivo particular

Lograr el retiro del proyecto de reforma tributaria fue el principal motivo de las protestas que iniciaron el pasado miércoles 28 de abril. Sin embargo, el paro nacional continúa, a pesar de que el presidente Iván Duque pidió el domingo al Congreso no tramitar la reforma mientras se logra un consenso con los diferentes sectores y se presenta una nueva propuesta.



El Comité Nacional de Paro emitió un comunicado en el que asegura que “la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, y que continuará el paro y las movilizaciones.



Entre los puntos que el Comité argumenta para seguir con el paro está el desmonte del Esmad, que se retire el proyecto de reforma a la Salud y se fortalezca la vacunación. También solicitan una renta básica de por lo menos un salario mínimo; subsidios a las Mipymes, matrícula cero y que se elimine la alternancia educativa, y derogar el decreto 1174 de 2020, que reglamenta el piso mínimo de protección social.



Las inconformidades de las manifestaciones van más allá del Comité del Paro. Los camioneros, e incluso los taxistas, también salieron a las calles.



Desde el domingo se han presentado cierres en varios departamentos, y ayer los transportadores bloquearon algunos pasos. Coviandina reportó cierres en la vía Bogotá-Villavicencio por manifestaciones de conductores, y la concesión de la Perimetral de Oriente de Bogotá, bloqueos intermitentes en La Calera, Guasca, Guatavita y Choachí.



Alternativas Viales, concesionario al frente de la conexión entre Ibagué-Honda-Cambao-Manizales, reportó bloqueos en el Armero y el peaje de Honda.



Organizaciones como la Cruzada Nacional Camionera, la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT) y la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) enviaron al Presidente una carta pidiendo “una verdadera política de austeridad publica”. Los camioneros no han decretado el paro, y se mantienen en ‘Asamblea Permanente’.



La Sociedad de Agricultores de Colombia rechazó los bloqueos de vías y aseguró que esta situación puede generar un desabastecimiento de alimentos en las regiones donde se registran cierres de acceso a grandes centros de consumo. Jorge Enrique Bedoya aseguró que los productos más afectados son el pollo, huevo, carne y leche.



En el caso de los taxistas, que realizaron caravanas en varias ciudades del país, el principal reclamo era por el proyecto de ley que planeaba regular el servicio de transporte de plataformas. Aunque fue retirado este domingo, los amarillos salieron a manifestarse este lunes.



Por otro lado, desde Colfecar, el gremio transportador, se hizo un llamado al Gobierno para reestablecer la seguridad y movilización en el Valle, el Eje Cafetero, Cundinamarca y Nariño.



Los bloqueos en varios puntos de la Vía Panamericana están derivando en una desabastecimiento de combustibles líquidos en el suroccidente del país.



El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que “la situación de orden público

no ha permitido que se realice el abastecimiento desde las plantas de Mulaló y Yumbo, sin embargo, todos los agentes de la cadena están listos para, cuando las condiciones de bloqueos y protestas en las vía lo permitan, hacer el traslado de los combustibles para abastecer a Valle del Cauca y Cauca”.



El funcionario agregó que, junto con autoridades locales, Fuerzas Armadas y la cadena de producción de combustibles, lograron el traslado de varios carrotanques que llevaron desde Neiva hasta Putumayo 110.000 galones de gasolina motor corriente y 20.000 galones de diésel para garantizar el suministro del departamento y su capital Puerto Asís.



Así mismo, llegaron a Florencia (Caquetá), dos vehículos con Gas Natural Comprimido para garantizar el suministro de este combustible, y ya partieron, con destino al puerto de Tumaco, dos embarcaciones con 3.450 barriles de gasolina motor corriente para garantizar el suministro del departamento de Nariño.



“De continuar estas alteraciones al orden público, podrían presentarse situaciones de desabastecimiento y escasez como las que ya se han registrado en las últimas horas en la ciudad de Cali y Popayán. Finalmente, desde el complejo Mansilla (Cundinamarca), hemos logrado despachar 13 vehículos de Biodiésel para garantizar la mezcla todo el país”, explicó el ministro.



También se registró escasez de gas natural. Así lo informó la empresa Gases de Occidente, al indicar que por bloqueos en vía Buga-Buenaventura, los carrotanques que transportan el combustible no han podido surtir los puntos de abastecimiento de esta región.