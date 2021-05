Bloqueos podrían subir precios y afectar a la recuperación

Desde el comienzo de las manifestaciones en Colombia el pasado 28 de abril, hoy el país completa casi tres semanas de protestas en varias ciudades, las cuales, además de una ola de violencia, también han significado un golpe para la economía y para el ritmo de recuperación que se vio en el primer trimestre.



(Comerciantes lanzan alerta por escasez de alimentos y medicamentos).

Cabe recordar que el viernes pasado el Dane dio a conocer los resultados del PIB en los tres primeros meses de la economía y detalló que cerró en verde, con un alza de 1,1%, por encima de las estimaciones de los analistas, quienes prevían que ese dato podría estar en un rango de entre -1 y 0%.



Uno de los motores de esos buenos resultados tuvo que ver con el crecimiento de marzo, de 11,8%, y el levantamiento de medidas restrictivas que en enero afectaron el ritmo de recuperación y que, como lo confirmaron las cifras, representaron un bache para la economía.



(Bloqueos generan escasez de alimentos y combustibles).



Con el dato, el presidente Iván Duque y varios analistas confirmaron que Colombia salió de la recesión, que inició desde el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, en medio de la celebración por esas cifras positivas, varios dirigentes gremiales y expertos resaltaron que los cierres por otra ola de contagios y más de dos semanas de bloqueos y manifestaciones pueden frenar la reactivación.



Para Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colpatria, “tenemos que hacer las cuentas de cómo varios días de paro pueden afectar la recuperación en el segundo trimestre. Eso quiere decir que si bien la recuperación fue muy fuerte en el primer trimestre, seguramente la recuperación del segundo trimestre se va ralentizar”, aseguró.



En esa misma línea, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, agregó que “en abril y mayo vamos a sentir el efecto adverso de las cuarentenas y el paro, y la economía se va a recuperar a un ritmo menor”.



En medio de estas alertas, la economía ya ha empezado a dar algunos llamados de atención del efecto adverso que han tenido los cierres y el paro. Uno de ellos, por ejemplo, fue el desplome de la confianza del consumidor en abril de 2021 a -34,2%, que volvió a los mismos niveles de ese mismo mes del 2020, cuando el país atravesaba sus peores momentos por cuenta de la llegada del covid-19.



Y si se hace una revisión, por otro lado, de la herramienta para hacerle un seguimiento a la economía que tiene la Ocde, en alianza con Google, también se ve que entre el 25 de abril y el 1 de mayo, cuando seguían las medidas restrictivas y el país empezó con las manifestaciones, la contracción de la economía colombiana iba en 11,2%.



Según le explicó a este diario Juan Daniel Oviedo, director del Dane, “naturalmente, en el impulso intertrimestral vamos a ver una reducción de la actividad económica fundamentada por las afectaciones al comercio, la movilidad, al transporte y a algunos servicios como restaurantes y bares”, dijo, y agregó que es probable que para el segundo trimestre, la actividad económica todavía esté lejos de volver a los niveles prepandemia.



Eso sí, López añadió que “las cifras anuales igual van a mostrar una recuperación frente a lo que el mismo período del año pasado, pero hay que ser optimistas de que una vez superemos el tercer pico y el paro vaya cediendo, volveremos a la senda de recuperación en que estábamos”, apuntó López.



Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), resaltó que “es importante mantener niveles de actividad que permitan generar empleo y producción. Este debe ser un propósito de todos en estos momento. Hacemos un llamado a retomar actividades plenas lo antes posible para poder lograr estos objetivos”.



EL EFECTO EN LOS PRECIOS



El paro, aunque no en todas las ciudades, también ha venido acompañado de bloqueos y afectaciones a las empresas y comercios, lo que ha desencadenado en desabastecimiento y pérdidas económicas en algunas zonas.



De hecho, en el último dato de inflación de abril, que solo tenía dos días de paro, se vio un repunte de precios de los alimentos, que empujó al alza ese indicador. Por eso, analistas creen que el desabastecimiento en algunas ciudades se verá reflejado en el IPC de mayo, lo que tendría un efecto mayor para las familias pobres y vulnerables.



Precisamente, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, le contó a Portafolio en días pasados que un día de manifestaciones y bloqueos le costaba al país aproximadamente $484.000 millones diarios, por lo que hizo un llamado al diálogo.



Al cierre de esta edición, por otro lado, el Comité de Paro se había reunido de nuevo con el Gobierno para buscar una salida a casi tres semanas de manifestaciones, y solicitó como condición para la mesa de negociación la garantía al derecho de la protesta. Otras de las peticiones del Comité son una renta básica, retirar el proyecto de reforma a la salud, matrícula cero y ayudas a las mipymes.



19 PETICIONES DEL PARO



El Comité de Paro presentó este fin de semana 19 exigencias previas al establecimiento de la Mesa de Concertación. Entre los puntos está garantizar el derecho de la protesta, y que para ello el Gobierno se abstenga de medidas como la a declaratoria del Estado de Conmoción Interior, que el Presidente condene de manera explícita los abusos de la Fuerza Pública, y que las instituciones públicas dejen de estigmatizar la protesta como “vandalismo criminal”.



Además, los puntos contemplan la exigencia de que el proceso de negociación se base en el pliego de emergencia que se presentó el pasado 19 de junio, que “el inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas”, y que se acuerde una mesa de negociación con los jóvenes y ciudadanías movilizadas, que no están representadas en las organizaciones sociales.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte