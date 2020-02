Bloqueos por protesta de camioneros en varios puntos de Bogotá

A esta hora los conductores de camiones de carga se quejan por el Decreto que no les permite circular en un polígono en Bogotá.

Bogotá amaneció este lunes con afectaciones de movilidad en varios puntos de la ciudad por cuenta de una protesta de conductores de camiones de carga pesada que se quejan por los Decretos 840 de 2019 y 047 de 2020 que les restringe la movilidad por ser de más de diez años de antigüedad y ser altamente contaminantes.



(Transportadores de alimentos dicen que no entrarán a Bogotá).

El decreto 840 dicta una restricción permanente para vehículos de carga de más de 20 años en un perímetro establecido. Por otra parte, el decreto 047 de 2020 es una medida provisional que estará vigente mientras la alerta se mantenga. En esta restricción provisional se establece que los vehículos de carga con año modelo superior a los 10 años, no pueden circular entre las 05:00 y las 11:59 a.m. y desde las 5:00 hasta las 11:59 p.m. dentro del polígono definido en el suroccidente de Bogotá.

#AEstaHora En Bogotá, en la Avenida Boyacá con 72 sur se registran bloqueos ► https://t.co/DTpiYP5F8I | Fotos: Mauricio Moreno / CEET. pic.twitter.com/nQHp0fNnk0 — Portafolio (@Portafolioco) February 17, 2020

Estos son los principales bloqueos a la movilidad:



En la avenida Boyacá con calle 71 Sur, hay manifestaciones en con afectación vial de 1 carril por parte de unos 90 vehículos . Ya hay fuerza disponible en el lugar.



También hay bloqueos en la carrera Séptima con calle 171, sentido Sur - Norte. Hay afectados dos carriles por la obstrucción que están generando 30 vehículos de carga pesada.



También en la calle 13 con carrera 138, sentido occidente -oriente, se presenta una manifestación con afectación vial de un carril por parte de 13 vehículos.



Así mismo, más de 50 camiones bloquean un carril en la avenida calle 17 en sentido occidente- oriente después del peaje Río Bogotá, en unas de las entradas a la capital del país.



Se presentan manifestaciones en la avenida Primero de Mayo con carrera 10, con afectación vial de tres carriles al oriente.



ENTRADAS A BOGOTÁ



Estos son los puntos bloqueados en las entradas a la ciudad



▪️ Vía Bogotá - Siberia, kilómetro 2. (Occ- Or)

▪️Vía La Calera, kilómetro 4,5. (Or-Occ).

▪️Avenida Boyacá con calle 71 sur.

▪️Carrera 7 con calle 171B. (S-N).

▪️ Calle 13 con carrera 138. (Occ-Or).



Los conductores de estos vehículos dicen que no se moverán de estos puntos mientras no puedan dialogar con el Distrito.