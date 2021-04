BNP Paribas dice que reforma tributaria se aprobará de manera diluida

Felipe Klein economista del banco BNP Paribas para Colombia y Chile dijo que la reforma tributaria va a ser aprobada en el Congreso de la República pero de manera diluida. “No alcanzará el objetivo. No va a alcanzar para recaudar el 1,5% del PIB, sino algo inferior al 1% o cercano a ese porcentaje”.



(Lea: Estos son los ejes de la reforma tributaria que presentará el Gobierno)



El economista dijo que si ese es el caso, el Banco de la República va a tener espacio para mantener la tasa de interés de política monetaria en el nivel actual. “Si es peor a lo que imaginamos, como 0,5%, la reacción del mercado será negativa y el emisor tendrá que subir las tasas”, aseguró.



(Lea: Personas con salarios superiores a $2,4 millones declararían renta)

Y advirtió que si no se aprueba una reforma el Emisor se verá obligado a “subir las tasas de manera rápida y pronunciada”.



(Lea: Estratos 4, 5 y 6 pagarían IVA de 19% en servicios públicos)



El economista reafirmó que la reforma no será de la magnitud de lo que las autoridades quieren y dio que la actividad económica retomará su ritmo previo a la pandemia, pero hacia finales del 2022.



Aseguró que “las calificadoras de riesgo están buscando razones para ser pacientes con Colombia, es lo que percibe el mercado”.



Además, apuntó que si se aprueba una reforma tributaria del 0,7 al 1% del PIB, es motivo para que las calificadoras consideren que las finanzas públicas de Colombia van a ser sostenibles y mantengan la calificación.



Aseguró que la calificación se mantiene este año, pero habrá riesgos el otro año.

El economista del BNP Paribas consideró que la deuda como porcentaje del PIB seguirá incrementándose hasta 2023 y luego disminuirá, pero a un menor ritmo.



“Estimamos un crecimiento superior en el PIB, pues habíamos pronosticado que este año sería de 5% y ahora la previsión es de 5,5%. No va a haber preocupaciones con la inflación. Las preocupaciones vendrán con lo que suceda en el frente fiscal”, dijo Klein.