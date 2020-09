Así funcionará el comercio en Bogotá a partir de este martes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo este lunes importantes anuncios sobre cambios en el esquema de la nueva realidad, en los que se destaca que se acaba la medida de 'pico y cédula', pero vuelve el 'pico y placa'. Además, el comercio al por menor podrá funcionar de ahora en adelante los siete días de la semana. Sin embargo entrarán a laborar después de las 10 a.m. Los servicios de bienes y servicios esenciales no tendrán restricción horaria.



'PICO Y PLACA' REGRESA ESTE MARTES



Según las nuevas medidas de la Alcaldía Mayor, por ahora los sábados no habrá pico y placa.



Recuerde que mañana 22 de septiembre empieza a regir la restricción vehicular, que va de lunes viernes. Días pares no podrán circular vehículos cuyo último dígito de la placa termine en número par. Por su parte, días impares no podrán circular vehículos cuyo último dígito termine en número impar entre las 6 a.m. y las 8:30 a.m. y entre las

3 p.m. y las 7:30 p.m.

En la nueva restricción vehicular no habrá pico y placa los sábados. Estos son los horarios.

COMERCIO Y OTROS SECTORES



El sector de la manufactura podrá funcionar de las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente y la construcción en zonas no residenciales después de las 10 de la mañana, sin restricciones.



Las grandes superficies deberán controlar sus aforos y cumplir con todas las normas de bioseguridad, lo mismo regirá para cualquier tipo de establecimiento. Se deben evitar a toda costa las aglomeraciones.



Desde el auditorio Huitaca, la alcaldesa anunció que se abrirán también los sectores de juegos de azar, gimnasios, iglesias y parques temáticos.



Se mantiene la restricción de la venta de bebidas alcohólicas entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana, excepto en los restaurantes y gastrobares, que podrá funcionar todos los días, que ya no tendrán restricciones siempre y cuando cumplan con aforos y normas de bioseguridad.



Según la alcaldesa, estas decisiones se dan porque hubo una baja significativa en las cifras de ocupación de UCI, contagiados y muertes en Bogotá a causa del covid-19 y porque los colegios y jardines infantiles no utilizaron el cupo epidemiológico reservado para que niños, niñas y jóvenes regresaran a clases, razón por la cual este cupo se utilizará para redistribuirlo en otras actividades.



“Desafortunadamente la inmensa mayoría de colegios y jardines no usaron su cupo epidemiológico. Por eso nos queda un cupo amplio para redistribuir en otras actividades”, dijo la alcaldesa Claudia López en rueda de prensa este lunes.



Según López, es probable que haya un rebrote, y señaló que en caso de que se dé se tomarán nuevas medidas. “Si se dispara el contagio como en julio, tomaremos las medidas necesarias, pero en este momento creemos que con las medidas podemos manejarlo, si las cumplimos”.



“Es posible que tengamos rebrote y un segundo pico, con estas medidas logramos que este sea relativamente lento y moderado”, afirmó.



Además, la alcaldesa recordó que sigue prohibida la apertura de bares, discotecas, eventos masivos y conciertos.