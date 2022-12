Estos son los cambios oficiales del ‘pico y placa’ en Bogotá para 2023

La Alcaldía de Bogotá anunció este viernes 23 de diciembre los cambios que tendrá la movilidad en la capital del país desde el próximo 10 de enero de 2023 y que regirán durante todo el año.

(Bogotá anuncia cambios para ‘Pico y placa’ y tarifas de transporte).



Los anuncios hechos por la Alcaldía van desde ajustes en el 'Pico y placa', eliminación de la medida de cambio compartido y costos del 'Pico y placa solidario'.

'Pico y Placa'

La medida del 'Pico y Placa' tal y como funciona ahora, se mantendrá sin cambios hasta el próximo 10 de enero cuando inicia una nueva rotación, según el último número de la placa.

El pico y placa el próximo año operará de lunes a viernes desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m.

Los días impares circularán los carros cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 5 y los días pares se movilizarán los números 6, 7, 8, 9 y 0. Esta rotación se hará cada 4 meses.

La medida tendrá una semana pedagógica y desde el 16 de enero se empezarán a cobrar comparendos para quienes evadan la restricción.

#Atención🚨Cambia el #PicoYPlaca en Bogotá a partir del 10 de enero de 2023🚗



🔵Días pares circulan placas terminadas en 6,7,8,9,0

🔵Días impares circulan placas terminadas en 1,2,3,4,5



⌚6:00 a.m. a 9:00 p.m.



La medida rotará cada 4 meses. Entérate👇🏻 pic.twitter.com/vnIlKuaoT4 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 23, 2022

Otras medidas

Además se elimina el modelo de carro compartido. Se mantiene el pico y placa solidario, pero se ajustan sus tarifas para el 2023.

Para el próximo año este permiso diario costará $58.178; la tarifa mensual quedará en $464.974; mientras el permiso semestral valdrá $2.325.095.

El permiso de circulación de carro compartido, que empezó a regir en septiembre de 2020, dejará de operar el próximo año, teniendo en cuenta las más de 1.000 obras de infraestructura que se ejecutan hoy en la ciudad, así como el alto número de solicitudes de esta excepción (148.144 por semana, aproximadamente).

Dentro del análisis de la eficacia de esta medida, se identificaron múltiples casos de personas que solicitaron el permiso y no cumplieron con las exigencias de ocupación. Según el estudio, en lo que va corrido del año las autoridades han impuesto más de 981 comparendos por incumplimiento de las medidas asociadas a movilidad compartida.

Aunque la medida ha fomentado el uso eficiente del vehículo particular, este permiso ha implicado una demanda adicional al volumen de tránsito total del Distrito. Se estima que 58.000 vehículos adicionales circulan hoy a lo largo del día amparados en esta excepción. El 43% hace uso del permiso durante el periodo de máxima demanda del día, entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m.



PORTAFOLIO