Bogotá anunciará toque de queda en Semana Santa

Durante Semana Santa, Bogotá se acogerá la medida de toque de queda nocturno que dictó el Gobierno Nacional para las ciudades con ocupaciones UCI superiores al 50 y 70 %.



Hacia las 10 a.m., en rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López dará a conocer esta y otras medidas para tratar de contener el tercer pico de la pandemia.



Al parecer, en la rueda de prensa prevista para hoy la alcaldesa de Bogotá ratificará las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en días pasados.



Desde la Nación, la indicación es que las ciudades con ocupación UCI mayor al 50 % tengan toque de queda de 12 p.m. hasta las 5 a.m. desde el 26 de marzo hasta el lunes 29 de marzo y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril. Este jueves, Bogotá amaneció con una ocupación UCI del 64,6 %



Esta información coincide con la entrevista que le concedió esta mañana la alcaldesa a Alerta Bogotá. De acuerdo con un trino del periodista del sistema radial, Pacho Alerta, la alcaldesa aseguró que "Por nuestro nivel de ocupación de UCI bajito habrá toque de queda entre las 12 de la medianoche y las 5 a.m.".



Fuentes, a su vez, le indicaron a este diario que la Alcaldía de Bogotá regirá sus medidas por el 'Semáforo de medidas de salud pública en Bogotá'. En este momento, Bogotá estaría en 'amarillo'.



El semáforo indica estas medidas:



VERDE



- Control de aforo en establecimientos

- Alternancia en instituciones educativas

- Horarios de entrada por sectores económicos



AMARILLO



- Zonas de cuidado especial

- Reuniones solo con personas del mismo grupo familiar



NARANJA



- Cuarentena por localidades

- Cierre nocturno de establecimientos comerciales

- Pico y cédula

- Suspensión de cirugías no urgentes



ROJO



- Cuarentena general

- Toque de queda

- Cierre de comercio informal

- Cierre de instituciones educativas

- Cierre de parques



Primeras versiones indican que los bares avalados en el plan piloto de la Secretaría de Desarrollo Económico podrían funcionar, pero tendrían que cerrar antes del toque de queda. También se supo que continuará la Ciclovía Dominical.



Sin embargo, si la ocupación UCI en Bogotá llegara a un 70 %, se tomarían medidas más estrictas.



LO QUE ESTÁ PREVISTO PARA SEMANA SANTA



En los últimos días, se ha reforzado la comunicación de cinco medidas clave que se han acordado entre la Alcaldía de Bogotá y la Iglesia Católica. La mandataria distrital ha indicado que la decisión para Semana Santa es que:



1. No habrá procesiones.



2. No habrá visita a monumentos.



3. No habrá procesión de Viacrucis.



4. Habrá cierre del sendero peatonal de Monserrate.



5. Se recomienda no reunirse con personas con las que no se convive.