Bogotá busca estrechar lazos comerciales con Oceanía

Una delegación de la agencia Invest in Bogota promueve a la capital como destino de inversión en varios sectores de la economía en Nueva Zelanda y Australia.



"Queremos que Asia y el Pacífico, que han invertido cerca de 200.000 millones de dólares en América Latina en la última década, encuentren en Bogotá y Colombia una puerta de entrada a la región", afirmó el director de la entidad, Juan Gabriel Pérez.

La gira de promoción se inició en Nueva Zelanda, donde la delegación se reunió con empresas del sector de alimentos, dispositivos médicos e industria aeronáutica. De igual forma, mantuvo encuentros con la agencia de desarrollo económico de Auckland y el Latin America New Zealand Business Council.



Tras su paso por ese país, Invest in Bogota llegará a Australia para abordar las oportunidades de inversión en la capital colombiana con el sector privado y participar en el Foro Mundial de Inversión Extranjera Directa.



En dicho encuentro, que se llevará a cabo en Sídney del 17 al 19 de junio, la entidad colombiana recibirá por quinta vez el premio como la mejor agencia de promoción de inversión regional de Suramérica.



Según cifras de Invest in Bogota, entre 2008 y 2018 América Latina recibió 13.778 millones de dólares en 109 proyectos nuevos provenientes de esos países de Oceanía, que generaron más de 28.700 empleos.



El 20 % de los proyectos fueron iniciativas del sector de metales, seguido por el de servicios corporativos (17 %) y servicios de software y tecnologías de la información (9 %).

Durante ese periodo, a Bogotá han llegado seis proyectos australianos, tres de ellos de Sidney, que alcanzaron los 21,4 millones de dólares, que se sumaron a los de Melborne, Brisbane y Adelaide.



Previo a su paso por Oceanía, la delegación de la agencia visitó Estados Unidos para asistir al Select USA Investment Summit en Washington, donde asisten 3.000 inversionistas en búsqueda de oportunidades de inversión.



El país norteamericano es una de las principales fuentes de inversión de Bogotá, pues solo en 2018 llegaron 40 proyectos que crearon más de 4.300 empleos, posicionando a Estados Unidos como el segundo mayor inversor de la capital colombiana, por detrás de España.