Bogotá prohíbe el parrillero en moto de domicilio

Tras los últimos hechos de inseguridad en Bogotá, en los cuales un patrullero de la Policía resultó muerto, la alcaldesa Claudia López anunció una serie de medidas con el fin de contrarrestar el delito en la capital.



Concretamente, se trata de cinco normas que se expedirán vía decreto, entre las que están la prohibición del parrillero en moto de domicilio.

“Hemos decidido en nuestro consejo extraordinario de seguridad adoptar unas medidas adicionales a las que veníamos trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos que se ha visto alterada especialmente esta semana por hechos muy dolorosos”, indicó la alcaldesa.



En ese sentido, anunció que la Alcaldía va a imponer por decreto ciertos controles y regulaciones, que cualquier comercio y plataforma que esté proveyendo el servicio de domicilio debe cumplir.



“En primer lugar, vamos a determinar que cualquier empresa o plataforma es corresponsable de lo que hagan sus domiciliarios en nuestra ciudad”, dijo.



Asimismo, anunció como segunda medida la obligación de no vincular gente indocumentada y con antecedentes. “Deben cumplir todos los requisitos legales y compartir esa información en tiempo real para que la Policía y el Ejército, que va estar haciendo esos controles, pueda verificar si es realmente alguien que está trabajando”, precisó.



Como tercera medida, indicó que todo vehículo que se use para esta actividad de domicilios, sea bicicleta, moto o carro deberá tener una identificación, tanto en el carro, en el chaleco, en el maletín del domicilio y en el casco.



La cuarta medida tiene que ver con la prohibición del parrillero en moto de domicilio. “Los domiciliarios no necesitan parrillero. No tiene por qué haber parrillero en moto de domicilio, no se necesita. De manera que el parrillero en moto de domicilio queda prohibido y restringido en toda la ciudad de Bogotá”, puntualizó López.



Finalmente, indicó que las empresas de cualquier tipo de domicilio deben contar con espacios privados para ubicar su personal y sus trabajadores. “No vamos a seguir permitiendo la aglomeración desordenada en el espacio público de este servicio”, anotó..



Además, indicó que la Policía y el Ejército harán 30 puestos adicionales de patrullaje, control y requisa, especialmente para mejorar en el tema de desarme. De igual forma, pidió al Gobierno un decreto para que se limite la libre importación, venta y uso de armas traumáticas.