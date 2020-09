Bogotá, con luz verde para la reactivación de cines y teatros

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el regreso de los cines y los teatros en la ciudad, teniendo en cuenta la nueva realidad. De esta manera, estas actividades culturales y recreativas podrán recibir a los capitalinos bajo estrictos protocolos de bioseguridad y aforo.



“Lo anterior es posible gracias a la cultura ciudadana de los bogotanos que posibilitó un comportamiento favorable de los indicadores de contagio y ocupación de las UCI. La norma que permite esta reapertura es el Decreto Distrital 207 del 21 de septiembre de 2020, que establece que teatros y cines podrán abrir de nuevo sus puertas con un aforo máximo de 50 personas”, indicó el distrito.



Asimismo, explicó que este decreto permite el funcionamiento de estos espacios, sujetos a las restricciones dispuestas por las resoluciones 1408 y 1462 de 2020 del Ministerio de Salud y ProtecciónSocial, lo que establece un aforo máximo de 50 personas y la garantía para público y empleados de un adecuado distanciamiento físico.



A su vez, el Decreto Distrital establece que estos lugares deberán indicar de manera visible al ingreso de sus instalaciones el aforo máximo permitido.



De otra parte, el documento también determina que las empresas y organizaciones culturales y creativas que presten servicios no esenciales deberán establecer horarios de atención después de las 10:00 a.m.



En materia de bioseguridad, se deberán garantizar las medidas de auto y mutuo cuidado, según las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras, como el uso del tapabocas, distanciamiento físico que debe ser de al menos dos metros en la silletería y en la fila al ingreso a los teatros.



Las actividades del sector cultural y creativo no tendrán pico y cédula para la comercialización de sus productos, ni para la prestación de servicios o contacto con el público.