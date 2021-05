Bogotá continúa en alerta roja: las nuevas medidas por la pandemia

La alcaldía de Bogotá anunció que la ciudad permanecerá en alerta roja y dictó nuevas disposiciones para contener la tercera ola de covid en la capital. Tras concluir una nueva reunión con el Comité Epidemiológico Nacional se determinó que se mantendrán las medidas de restricción nocturna a la movilidad entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, así como la Ley Seca entre las 10 p.m. y las 4:00 a.m.



"Con el fin de cumplir el horario de la restricción nocturna a la movilidad, los establecimientos de comercio deberán cerrar, a más tardar, a las 10 de la noche. Transmilenio seguirá operando en horario habitual, para garantizar el transporte masivo de la ciudadanía", indicó el secretario de Salud, Alejandro Gómez López.



Asimismo, precisó que, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por Saludata, el nivel de UCI total se encuentra en 95,3%, y el de UCI covid, en 96,4%, lo que indica que la ciudad permanece en alerta roja general. Igualmente se mantienen suspendidos todos los procedimientos de salud no urgentes o no prioritarios.



Por otra parte, estará permitido el ejercicio al aire libre en la ciudad con protocolos de bioseguridad, excepto en el horario de restricción nocturna a la movilidad, e igualmente la ciclovía dominical estará habilitada.



No obstante, recalcó que, teniendo en cuenta la situación de orden público que ha afectado la movilidad en la ciudad, las principales medidas de autocuidado siguen siendo: evitar aglomeraciones, así como las visitas y reuniones con personas que no hacen parte del hogar; abrir las ventanas para permitir la ventilación y continuar con el uso adecuado del tapabocas; e igualmente aplicar con rigor la estrategia D.A.R (Detecto – Aislo – Reporto).



“Con estas medidas pensamos que podemos seguir manejando el tercer pico como en la actualidad. Esperamos que comiencen a bajar el número de pacientes positivos y solicitudes de UCI, pero en la medida que haya personas en la vía pública, sin conservar las medidas de autocuidado, será más difícil”, señaló Gómez.



