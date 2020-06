Bogotá, Cundinamarca, Meta y Boyacá extreman medidas por festivos

Archivo particular

La Alcaldía de Bogotá y las Gobernaciones del Meta, Cundinamarca y Boyacá hicieron un llamado a los ciudadanos que residen en la capital del país a que no salgan de viaje a estos departamentos en los tres puentes festivos que se acercan.



(Empezarán pruebas finales de una de las vacunas contra el coronavirus).

“Allí están nuestros campesinos, los que producen el alimento que necesitamos. No es momento de viajar, cuidemos la cadena de abastecimiento”, señaló la alcaldesa Claudia López, quien además le pidió a los bogotanos apelar a la conciencia para evitar la expansión del virus a otros territorios.



(Se reactivan cobros de peajes).



Ante la posibilidad de que algunas personas decidan viajar y debido al aumento del número de casos de covid-19 en Cundinamarca, la Gobernación decretó restringir la movilidad en todas las vías en el Departamento en los tres puentes festivos del junio.



Según las autoridades, como medida de prevención y protección, solo se permitirá la movilidad de las personas que están dentro de las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional.



“Los puentes festivos del mes de junio tendrán una particularidad, hay por supuesto las excepciones del decreto presidencial, pero el turismo no está incluido ahí, por eso tendremos 92 puestos de control de las autoridades de tránsito y transporte del Departamento y del Distrito de Bogotá”, puntualizó Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.



García indicó que aunque ya inició la reactivación, esta debe ser “paulatina y responsable”, y que si bien se están permitiendo algunas actividades, “para poder abrir el turismo debemos ir poco a poco”, dijo.



El Gobernador hizo un llamado a la ciudadanía para que se quede en casa durante los puentes que vienen, e indicó que a diferencia del festivo pasado esta vez no habrá toque de queda sino controles estrictos en las vías nacionales y departamentales y al ingreso de los 116 municipios de Cundinamarca.



Así mismo aclaró que el transporte intermunicipal va a seguir funcionando con todas las medidas de bioseguridad, pero que solo operará para movilizar a quienes estén dentro de las excepciones del Gobierno Nacional.



Según el reporte del Gobernador, durante el último puente festivo se inmovilizaron más de 120 vehículos y se impusieron más de 300 comparendos.



Además, las cifras indican que solo en un fin de semana, sin puente, en Cundinamarca se movilizan cerca de 317.578 vehículos.



Los departamentos del Meta y Boyacá también implementarán medidas coordinadas con la Alcaldía de Bogotá para evitar la salida de viajeros y la propagación del virus.