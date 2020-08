¿Qué viene para Bogotá después de las cuarentenas sectorizadas?

Inició la última semana de cuarentenas sectorizadas en Bogotá, lo que ha llevado a que muchos se pregunten qué viene ahora para la ciudad, y cuál es la próxima medida para la contención del virus en la Capital del país.



Todo indica que las cuarentenas por localidades no se volverían a implementar y que la Alcaldía Mayor podría dar a conocer, en los próximos días, las medidas de prevención que comenzarían a aplicarse en una siguiente etapa y que irían, incluso, hasta finales de año.



La semana que comienza será de intensos debates y consultas para seguir evaluando medidas, pero también cómo se implementarán modelos de reapertura económica, entre ellos la reapertura de restaurantes, gimnasios, entre otros, cuyas pruebas piloto arrancarían a finales de mes.



Aunque varios sectores, incluso los vuelos ya cuentan con el visto bueno de protocolos de bioseguridad, en todo caso, lo que más obsesiona al gobierno distrital, y particularmente a la alcaldesa, es evitar que 7 millones de bogotanos vuelvan a confluir en las calles una vez termine la última cuarentena sectorizada este viernes, que mal que bien, mantiene a 5 millones de personas en confinamiento.



En entrevista con Noticias Caracol, la alcaldesa Claudia López dio nuevas pistas sobre el futuro de Bogotá en los próximos meses. Sin embargo, las decisiones definitivas se tomarán esta semana:



Aeropuerto: "Por ahora en agosto vamos a terminar este ciclo de cuarentenas"



¿Nuevo turno de cuarentenas?: "Tal vez queda un último turno de Usaquén, Teusaquillo y Candelaria, que tenemos que ver".



Nuevas reaperturas: "Todo lo vamos a estar piloteando para septiembre".



Reapertura por turnos: "Si logramos estar por día no más de 4 millones de personas interactuando, podríamos contener. Vamos a tener que poder salir, pero por turnos. Y trabajando por 24 horas. De septiembre en adelante vamos a tratar un esuqema distinto, por decir algo, un sector salir tres días a la semana, otro sector otros tres días".



Educación: "Vamos a tratar de hacer un piloto a finales de septiembre. No todos irían, unos pocos niños y unos pocos maestros que no tengan riesgos de comorbilidades".



El otro asunto tiene que ver con la ciclovía, que cada domingo permite que más de un millón de bogotanos salgan a disfrutarla. No se descarta que sea autorizada. En todo caso se haría de forma alterna con los parques metropolitanos y otros de menor tamaño, es decir, un domingo habría ciclovía y el siguiente se permitiría asistir a los parques, siempre y cuando se cumplan estrictos protocolos de bioseguridad, como el uso de tapabocas y el distanciamiento entre las personas que los visiten.