Bogotá fija pico y cédula para vacunación de mayores de 80 años

La población de 80 años y más de Bogotá, será vacunada desde mañana con pico y cédula, así lo estableció el Ministerio de Salud, y la Secretaría de Salud de la capital.



De acuerdo con el último número de la cédula, los adultos mayores podrán asistir a la IPS vacunadora más cercana o a la que siempre ha asistido según el número del día. Por ejemplo, este martes, que es un día par, podrá ir a recibir su vacuna si su cédula termina en par; mientras que si termina en impar, podrá hacerlo el miércoles, y así sucesivamente hasta el próximo domingo.



Así las cosas los días de fecha par se vacunarán las personas mayores de 80 años con cedulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y en las fechas impares los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9.



La posibilidad se da junto con el agendamiento presencial, “se ha avanzado de manera importante en la vacunación tanto de adultos mayores de 80 años como en el talento humano en salud de la primera línea. Este fin de semana iniciamos con segunda dosis de esta población y los beneficiados serán las personas de 80 años y más en Bogotá, que no han sido llamadas por sus EPS”, explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.



Todas las señoras y los señores mayores de 80 años que aún no han sido citados a vacunación contra el covid-19, podrán acudir a las IPS vacunadoras de su EPS o a la más cercana a su hogar para que sean inmunizados gratuitamente entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.



“Son 465 puntos de vacunación los que estarán dispuestos para poder terminar así en esta semana la inmunización de todo este grupo poblacional”, puntualizó el ministro de Salud Fernando Ruiz.



Los adultos mayores de 80 años, deben asistir con un solo acompañante, desayunar para recibir la vacuna, y, evidentemente, mantener las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas correctamente, evitar aglomeraciones, guardar el distanciamiento y lavar las manos con frecuencia.



“Aquellos que ya están agendados siguen con su agenda y habrá vacuna para ellos”, agregó Ruiz.



Por último, el secretario de Salud de la capital manifestó que todas las páginas web de las EPS, IPS, de la Secretaría de Salud, clínicas y cajas de compensación, tendrán la información alrededor de la ubicación de los puntos de vacunación para que los adultos de 80 años y más puedan acercarse a recibir su vacuna