Inseguridad, asunto crítico para los comerciantes en Bogotá

El 64% de los comerciantes asegura no sentirse seguro en la zona o localidad donde trabaja, dice un estudio de la seccional de Fenalco.

El gremio realizó la encuesta a comerciantes, afiliados y no afiliados al Gremio, para conocer su percepción de la seguridad en la ciudad. Los resultados no son nada alentadores y la situación de inseguridad es considerada como un aspecto crítico que determina el quehacer diario de los empresarios.



Además de que el 64% de los comerciantes asegura no sentirse seguro en la zona o localidad donde trabaja, el 57% tampoco se siente seguro en la localidad donde vive, solo el 12% manifiesta sentirse seguro en la zona de residencia.



Al preguntar cómo considera la seguridad en los últimos 4 meses (desde enero), el 81% manifiesta que siente que ha empeorado, el 18% dice que está igual al año anterior y el 2% percibe que ha mejorado.



Ahora bien, para el 30,7% de los encuestados no es solo percepción, sino que fueron víctimas de robo en los últimos 4 meses. Las modalidades de robo más comunes fueron: atraco en su establecimiento comercial (33.3%), el 22% lo que se conoce como raponazo, 14% robo a mano armada. El 5,6% fue víctima de extorsión.



Según el estudio, entre los artículos más robados el celular ocupa el primer puesto, seguido de dinero, productos del negocio y joyas.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá - Cundinamarca, aseguró que frente a este panorama, “tenemos una propuesta como Gremio y es fortalecer el trabajo conjunto entre Ejército y Policía, pues esa sinergia ayuda a disipar a los vándalos y mejora la percepción de seguridad”.



Agregó que “esta no es la primera vez que lo pedimos, en enero de 2021 cuando afrontamos una crítica situación por los paros, sugerimos a la Alcaldesa Mayor este patrullaje, solicitud que ella muy amablemente acogió y se realizaron patrullajes con la Policía Militar, lo cual ayudó muchísimo. Pues bien, aunque sabemos que trabajan de manera conjunta, solicitamos que se incremente ese trabajo, y el 82,4% de los empresarios encuestados consideran que sería una gran medida”.



La encuesta pidió a los comerciantes a dejar sus propuestas para mejorar la seguridad y es recurrente la necesidad de mejorar el sistema judicial para tener penas más estrictas con los delincuentes, estos comentarios los elevaremos a las autoridades.



Orrego insistió en la importancia de la denuncia de cualquier robo o acto violento, pues es el mecanismo para que la Policía Nacional actúe, si bien el 54% de las víctimas de robo denunció, esta cifra debería ser más alta.



