Bogotá mantiene el pico y cédula en el día sin IVA

Este viernes 19 de junio se llevará a cabo la primera jornada de día sin IVA de las tres decretadas este año por el Gobierno y que liberará del cobro de este impuesto a varios productos.



Aunque el sector de comercio esperaba cambios de horarios y la eliminación del pico y cédula para dinamizar las ventas, esta no se realizará en Bogotá.



Por ahora se mantiene la restricción para mañana para cédulas que terminen en número impar para compras en establecimientos comerciales.



En su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López señaló que el día sin IVA y del padre son doble riesgo de que se dispare la aglomeración y contagio, y recordó que estamos en mitad de una pandemia, “no de una fiesta”.



Las compras podrán hacerse también a través de medios digitales con el fin de no superar el 35% de la capacidad de aforo en centros comerciales y establecimientos de comercio.



El presidente Iván Duque puso en marcha esta jornada sin IVA pero fijó como condición que el manejo sea realizado por las autoridades locales y que se respeten las normas de seguridad que se tienen en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.



No obstante, varios ciudadanos han denunciado que con medidas como el pico y cédula se estarían restringido las compras y que por cuenta de esto no podrían aprovechar los beneficios de la fecha.



Por ahora, tanto la Secretaría de Gobierno como la de Desarrollo Económico no han sido informados de ninguna novedad al respecto. Tampoco Fenalco Bogotá, lo que ha causado el disgusto de algunos bogotanos que prevén colapso por medios electrónicos.



Hay que tener en cuenta que esta jornada se repetirá el 3 y el 19 de julio próximo, las dos fechas también impares, o sea que los afectados serían los mismos.



SOACHA TENDRÁ 24 HORAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL



El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, dijo que los establecimientos de comercio que cumplan con protocolos básicos de bioseguridad podrán atender al público durante el viernes 19 de junio durante el primer día sin IVA, según los parámetros de bioseguridad establecidos por el gobiernos nacional y municipal.



Con el levantamiento de las restricciones de pico y género y pico y cédula en la ciudad, se espera que los comerciantes soachunos tengan un respiro en su actividad económica, y a pesar de que en Soacha se permitirán 24 horas de atención al público, la alcaldía municipal solicita que dichas actividades se realicen con responsabilidad y acatando todos los protocolos que impidan la propagación acelerada del covid-19. Solo una persona por familia podrá salir a comprar.



Esta es la invitación del alcalde Juan Carlos Saldarriaga: "El comercio de Soacha que se quiera unir a las 24 horas de atención durante el día sin IVA debe hacerlo acatando todos las normas de bioseguridad y que solamente una persona por hogar salga a realizar las compras con su tapabocas y rápidamente se regrese a su hogar".



La alcaldía de Soacha también extiende la invitación para que los ciudadanos hagan las denuncias pertinentes si algún local de comercio establece sobrecostos a los artículos que quieran adquirir.