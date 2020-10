Bogotá no tendrá toque de queda por celebración de Halloween

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el próximo 31 de octubre no habrá toque de queda en la ciudad, al indicar que la ciudadanía tiene la madurez suficiente para poder celebrar el Halloween con responsabilidad.



En ese sentido, la mandataria pidió a los capitalinos continuar con los cuidados para evitar el contagio por coronavirus. Bogotá nunca, en lo corrido del año, ha decretado toque de queda, de tal manera que no lo vamos a hacer en Halloween”, expresó.



Así las cosas, la invitación de la alcaldesa fue de jugar en casa y compartir virtualmente. “No es que no se vayan a celebrar. No le vayan a matar el corazón a los niños diciéndoles que no va haber 'Halloween'; va a haber, solo que es distinto", dio.



Esta semana el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que este año no habrá celebración de Halloween como se acostumbraba, pues por cuenta del covid-19, se restringirán fiestas, aglomeraciones y recorridos en calles, conjuntos y centros comerciales para pedir dulces.



“Las fiestas de Halloween, lastimosamente, vamos a tener que no hacerlas y todas las celebraciones de los niños deben ser dentro de su núcleo familiar”, indicó el Ministro.



Decisión que fue respaldada y resaltada por el presidente Iván Duque, quien indicó que es importante“que los niños no estén saliendo de puerta en puerta recibiendo dulces o elementos manipulados en otras casas”.