Bogotá presenta segunda parte del Plan Marshall

La Alcaldía de Bogotá le solicitará al Concejo de la ciudad un cupo de endeudamiento por 10,79 billones de pesos, el cual hace parte del denominado Plan Marshall.

En manos del Concejo de Bogotá quedará avalar o no este cupo. También depende del cabildo la autorización de alivios tributarios, presentada la semana pasada.



Este monto serviría para financiar parte del Plan de Desarrollo que, según indicó López, implica 109,3 billones de pesos de inversión para generar más de 500.000 empleos.



"Es un compromiso con la reactivación social y económica. El Plan se ajustó para que las prioridades de inversión se ajustaran a las prioridades de la reactivación social", aseguró López.



Confirmó que buena parte de los 10,79 billones serán invertidos en movilidad, que se llevará el 36 % de los recursos. Y aseguró que en su Alcaldía se consolidaría la extensión del Metro hacia Suba y Engativá. También se refirió al Corredor Verde de la Séptima que, además, indicó que no sería el único que tendría Bogotá.



Otra parte de la inversión iría para seguridad. "Para que tengamos más instalaciones de seguridad y justicia, para que tengamos mejores plataformas de inteligencia para la seguridad", comentó López.



También habrá inversión en educación a todos los niveles, esto se llevará el 21 % del cupo solicitado. "Esto no se hace solo con cemento", anotó la alcaldesa.



El sector salud, por su parte, contará con 1,76 billones. "Si una lección nos dejó esta pandemia es invertir en investigación científica para solucionar sus problemas de salud pública", agregó López.



"Esos alivios tributarios vamos a tener con respaldarlos. Este cupo de endeudamiento vamos a tener con qué respaldarlos", sostuvo López.



LAS CUENTAS



López explicó que la Alcaldía anterior había solicitado 6,9 billones de cupo de endeudamiento, pero no ejecutó 3,3.



Esta nueva administración recuperaría ese 3,3 y solicitaría 7,3 más.



Se espera que ese esfuerzo de inversión permitiría una recuperación ágil de la ciudad después del golpe económico que dio la pandemia.



QUIÉNES SE LLEVAN QUÉ



En resumen, el proyecto propone invertir los 10,79 billones de la siguiente manera:



Red de Metro Regional, Corredores Verdes y alimentadores (36 %): 3,93 billones



Educación (21 %): 2,32 billones



Instituto de Desarrollo Urbano (12 %): 1,27 billones



Salud (16 %): 1,76 billones



Seguridad (4 %): 474 mil millones



Integración Social (3 %): 287 mil millones



Desarrollo Económico (2 %): 202 mil millones



Hábitat (1 %): 94 mil millones



Otras entidades (4 %): 456 mil millones