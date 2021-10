Los cepos estarían cerca de regresar para los mal parqueados en Bogotá

La Secretaría de Movilidad prepara una resolución para revivir el cepo, también conocido como cepo parking. Este funciona como un bloqueador de rueda y es un dispositivo eficaz para la inmovilización y protección del vehículo.



(Lea: Tenga en cuenta: lo que tendrá que pagar si parquea en vías de Bogotá)



La idea de esta medida es evitar que los ciudadanos ocupen el espacio público y parqueen sus carros en donde no corresponde.



(Lea: Así es el proyecto de US$280 millones para renovar El Campín)

Según dio a conocer la W Radio, la resolución establece que una vez el agente de tránsito detecte el vehículo mal estacionado, se procederá a inmovilizarlo con una orden de bloqueo.



Al documento, de acuerdo con la W, indica que en el proceso deber haber siempre un agente de tránsito y que "se instalará el correspondiente cepo por parte del agente o del operario designado, dejando en el vehículo la orden de bloqueo”.



No obstante, aclara que si el conductor del vehículo se presenta antes de la instalación del dispositivo, el vehículo no será bloqueado, pero sí tendrá una orden de comparendo por parte de la autoridad de tránsito.



Por otro lado, la emisora indica que si el aparato fue instalado en el vehículo, el conductor del vehículo deberá contactarse a través de los canales de atención dispuestos por la SDM para que sea desbloqueado . En este caso, se impondrá la orden de comparendo.



Los cepos no podrán instalarse en vehículos que se encuentren obstruyendo el paso peatonal y pongan en riesgo su seguridad. En este evento el agente de tránsito deberá solicitar el servicio de grúa y dispondrá su traslado a los patios.

La vuelta de los cepos se da ante la implementación del modelo de cobro por parqueo en vía en Bogotá, que inició oficialmente este martes.



Esta estrategia busca que varios sectores de Bogotá dejen de ser afectados por los llamados ‘mal parqueados’ que obstruyen el espacio público y le quitan espacio para peatón para su libre movilidad.

Si quiere leer más sobre la puesta en marcha del modelo de parqueo en vías públicas de Bogotá y el regreso de los cepos haga clic aquí​.