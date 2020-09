Bogotá vivió otra noche de caos en medio del vandalismo y protestas

Las protestas violentas contra la brutalidad policial, desatadas por la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá y que la víspera dejaron diez víctimas mortales, continuaron este jueves con disturbios en diferentes ciudades del país.



La agitada jornada comenzó muy temprano con el primer balance de las autoridades sobre lo que ocurrió el día anterior, en el que murieron siete jóvenes de entre 17 y 27 años en Bogotá y tres más en Soacha, ciudad aledaña a la capital colombiana.



Solamente en Bogotá, la caótica noche del miércoles, en la que hubo incendios de instalaciones policiales y autobuses en varios puntos de la ciudad, hubo 379 heridos, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó con dureza la respuesta policial a los desórdenes y equiparó el número de heridos por disparos a los resultados de un combate. López cuestionó además el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía a quienes pidió "reconocer con humildad" que hubo "un ataque directo a varios ciudadanos".



DISTURBIOS EN BOGOTÁ



En la noche de este jueves el blanco de las protestas fueron nuevamente los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, atacados con piedras y otros objetos y obligaron en algunos casos a la intervención de unidades antimotines.



La mayor concentración ocurrió en el CAI de Villa Luz, donde trabajaban los dos uniformados involucrados en la muerte de Javier Ordóñez, cuyo fallecimiento avivó las protestas callejeras. Si bien allí hubo disturbios e incluso agitadores trataron de incendiar de nuevo la instalación policial, las situaciones más difíciles se vieron en otros barrios en los que se produjeron choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.



En esos disturbios los manifestantes prendieron fuego y destruyeron los CAI de barrios como Las Ferias y La Macarena, e incluso volvieron a atacar lo que quedó de los de La Gaitana y Verbenal, destruidos la víspera, entre otros. En el barrio Zona Franca, de la localidad occidental de Fontibón, algunos vecinos formaron una cadena humana para evitar que atacaran un CAI.



Sin embargo, eso no evitó que comenzaran a caer piedras y palos contra la infraestructura y que se desatara un enfrentamiento entre los manifestantes y el Esmad hasta que la situación llegó a un punto en el que ciudadanos denunciaron en las redes sociales que uniformados hicieron disparos al aire. También hubo desórdenes en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira y Cúcuta.



Sin embargo, una de las situaciones más graves sucedió en Cajicá, municipio cercano a Bogotá, donde ocurrió una asonada y la Alcaldía decretó un toque de queda por los desmanes en vigor desde las 17.00 horas. Pese a ello, hubo quienes permanecieron en la calle de noche e ingresaron a la sede de la Alcaldía, que fue saqueada.



"Esta no es la forma de protestar, esta no es la forma de reaccionar (...) Han destruido la administración municipal, ha destruido la estación de Policía y están destruyendo los locales comerciales", dijo el alcalde del municipio, Fabio Ramírez.



RETENCIÓN DE DEFENSORES DE DD.HH.



La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. advirtió que hubo defensores de derechos humanos detenidos por la Policía en Bogotá y en Villavicencio, capital del céntrico departamento del Meta. "En cumplimiento de nuestro mandato estamos haciendo seguimiento a los casos de los defensores y defensoras de DD.HH. detenidos en Bogotá y Villavicencio.



11:00 p. m.

​Continúa desorden en Suba

Ciudadanos denuncian que vándalos "secuestraron" un bus y en los hechos una señora resultó gravemente afectada, que fue trasladada al hospital. Aún no hay un reporte oficial del estado de la señora. El bus luego fue incinerado.

10:40 p. m.

Presidente Duque preside PMU

El presidente Iván Duque lidera un Punto de Mando Unificado (PMU) para analizar la situación de seguridad y orden público en el país. En la reunión también están el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el general Gustavo Moreno, subdirector de la Policía; el general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF. MM.; el viceministro del Interior, Daniel Palacios, y el director del Departamento Administrati

10:30 p. m.Se registra caos vehicular al norte de la capital

Se presenta caos vehicular en la autopista Norte con calle 170. Paralelamente, decenas de personas continúan caminando hacia sus hogares por los bloqueos.

10:20 p. m.

Denuncian abuso policial en Santa María del Lago

Ciudadanos denuncian un caso de abuso policial en Santa María del Lago, en Bogotá. En un video quedó registrado el momento en el que policías golpean a ciudadanos.

10:20 p. m.



Hombre fue embestido por carro mientras corría

En un video se observa un hombre que fue embestido por un carro mientras corría alrededor de policías.



10:10 p. m.



Policías atrapados en CAI

Los policías del CAI de San Victorino, en Bogotá, denunciaron a través de un video grabado por ellos mismos que estaban siendo atacados con piedras por una turba de manifestantes.



10:00 p. m.



Bogotanos regresan caminando a sus casas tras cierre de TM

Cientos de ciudadanos regresan caminando a sus casas por cuenta de los desórdenes que provocaron que el TransMilenio culminara su operación a las 8 p. m.



En varios puntos de la ciudad continúan los desórdenes.

9:40 p. m.



Denuncian que un defensor de DD. HH. fue detenido y herido

Un grupo de derechos humanos denunció que en el CAI de Fontanar, en Suba, fue detenido y herido un defensor de DD. HH. que estaba realizando labores de verificación. "Uniformados lo golpearon, lo despojaron de su chaleco de DD. HH. y le quitaron los dos celulares con los que documentó agresiones a la protesta social", asegura.

#URGENTE🚨| En el CAI de Fontanar en Suba fue detenido y herido un defensor de DDHH que estaba realizando labores de verificación. Uniformados lo golpearon, lo despojaron de su chaleco de DDHH y le quitaron los dos celulares con los que documentó agresiones a la protesta social. pic.twitter.com/VXBFXq2GK3 — Campaña Defender la libertad (@DefenderLiberta) September 11, 2020

8:44 p. m.

Enfrentamientos en Suba, Rincón

Manifestantes y el Esmad se enfrentan el Suba, Rincón. La Fuerza Pública intenta dispersar a los manifestantes, que lanzaban piedras y otros objetos contundentes.



8:40 p. m.

​Incendian buses en autopista norte con 170

En el norte de la capital, saliendo hacia Chía, se presentan manifestaciones y dificultades de orden público. Por ello, se presentan dificultades en la movilidad.



8:35 p. m.

​Dificultades para ingresar la flota de TM a patios

Autoridades informaron que hay dificultades para ingresar la flota a los patios en Usme, en la 80, en Américas y en Tunal debido a las manifestaciones.



8:30 p. m.

​Manifestantes se encuentran en CAI en barrio Galán

Reportes indican que en el CAI de Galán más de un centenar de manifestantes intentan tomarse este sitio. La policía trata de dispersar estas personas con gas lacrimógeno.



8:17 p. m.

​Velatón por jóvenes asesinados el miércoles

En el barrio Verbenal, Usaquén, y en otras zonas de la capital, se realiza una velatón por la muerte de al menos ocho jóvenes en medio de las manifestaciones de este miércoles.



8:10 p. m.

Comienza a restablecerse el orden en CAI de Villaluz

Luego de duros enfrentamientos volvió el orden en el CAI de Villaluz. En Fontibón también se restableció el orden.



8:08 p. m.

Denuncian que policía dispara contra manifestantes

Usuarios en redes sociales reportan que policías se enfrentan con manifestantes y disparan en el barrio Venecia.



7:50 p. m.

Denuncian que mujer está herida en Estación Alquería

En videos de redes sociales usuarios reportan que una mujer fue impactada con un objeto contundente en la Estación La Alquería, en la autopista sur, y se encuentra herida.

Hace unos minutos, en la Autp Sur, Estación Alquería, impactaron a una mujer en la cabeza con una recalzadora, se llama Jeimy y vive en Madelana, #MasacreEnBogota #todaslasvidasimportan #PoliciaNacionalParenDeMatar pic.twitter.com/gunORmjgxE — Luz Adriana Bernal (@LuzaBernalB) September 11, 2020

7:45 p. m.

Duros enfrentamientos en Fontibón

Se registran fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes en Fontibón. Allí hace presencia el Esmad, que dispersan a los 300 o 400 manifestantes que hacen presencia en el lugar.



7:41 p. m.

Disturbios en barrio Santa Helenita y San Cristóbal Norte

Se registran disturbios en el barrio Santa Helenita, en la localidad de Engativá, y San Cristóbal Norte, en la localidad de Usaquén.



7:21 p.m.



Por seguridad, Transmilenio anuncia cierre de la operación de manera anticipada.



#TMahora 7:10 pm



Por seguridad de nuestros usuarios, colaboradores y de todo el Sistema, el día de hoy operaremos hasta las 8 pm en los diferentes componentes del Sistema. pic.twitter.com/zXE41fhrty — TransMilenio (@TransMilenio) September 11, 2020

7:15 p.m.

La alcaldesa Claudia López entrega balance de los hechos vandálicos que se han registrado en la ciudad

7:05 p.m

La Secretaría de Movilidad informa que se cancela la operación de Transmilenio en el Portal Norte y en los portales Suba, Américas y 80 se cancela la alimentación.

#TMahora 6:55 pm



Se cancela la operación en el Portal Norte y por manifestaciones ajenas a la operación, se cierra la estación Alquería.



Adicional se cancela alimentación en los siguientes puntos:

📌 Portal 80

📌 Portal Américas

📌 Portal Sur. pic.twitter.com/XXpiDXb7Mb — TransMilenio (@TransMilenio) September 10, 2020

6:52 p.m.

Reportan mujeres heridas en la calle 13 con 65, en Bogotá, en donde manifestantes protestaban contra presunto abuso sexual por parte de un ginecólogo de la EPS Sanitas.

#Atención🚨 | Se desata nuevamente la brutalidad policial en Bogotá. Nos reportan 3 mujeres heridas en la Calle 13 con 65 en Bogotá, donde se manifestaban contra abuso sexual de ginecólogo Ernesto Ortiz Ruiz contra paciente de 21 años. pic.twitter.com/pQLWgaf3qL — Colombia Informa (@Col_Informa) September 10, 2020

#TMahora 6:47 pm



En estos momentos se presenta manifestación ajena a la operación sobre la la Av. Cali con Av. Suba, se cancela la alimentación en Portal Suba. pic.twitter.com/1RhrJELrKT — TransMilenio (@TransMilenio) September 10, 2020

6:40 p.m.

Regresan los enfrentamientos entre manifestantes y Esmad en inmediaciones del CAI de Villa Luz.

Nuevos enfrentamientos en inmediaciones del CAI Villa Luz. Foto: @CesmelA pic.twitter.com/QPzS5ojn8k — Jose Mauricio Granados (@MaoGranados) September 10, 2020

6:15 p.m.

Se registran enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía en Fontibón.



6:10 p.m.

Sitios de manifestaciones

La Secretaría de Movilidad reporta afectaciones en Suba Rincón, Verbenal, enfrentamientos en la carrera 106 con calle 14 y manifestaciones en la calle 13 con carrera 65, con afectaciones a centro comercial..



5:40 p.m.

Llega el Esmad al punto de manifestaciones en la calle 13 con carrera 65.



#10S✊| Nos reportan que ESMAD acaba de llegar a la manifestación frente a la EPS Sanitas en Bogotá, contra violación sexual por parte del ginecólo Ernesto Ortiz contra paciente de 21 años. pic.twitter.com/JRY1Nun8h7 — Colombia Informa (@Col_Informa) September 10, 2020

5:40 p.m.

Llegan miembros de la Policía Nacional a la zona franca de Fontibón.

5:35 p.m.

Manifestantes hacen presencia frente al CAI del barrio Villa Luz.

#ATENCIÓN📽️ | Varios manifestantes bloquean la carrera 77 frente al CAI del barrio Villa Luz en Engativá, al occidente de #Bogotá.#45Segundos pic.twitter.com/YHngp3cIwO — 45 Segundos Colombia (@45SegundosCom) September 10, 2020

5:30 p.m.

​Calle 13 a la altura de la carrera 65. Manifestantes denuncian el presunto caso de abuso sexual por parte de un ginecólogo de la EPS Sanitas.

#10S✊| En Bogotá, bloqueos sobre la calle 13 a la altura de la 65. Manifestantes denuncian el caso de abuso sexual del ginecólogo Ernesto Ortiz de la EPS Sanitas, contra paciente de 21 años en estado de indefensión. pic.twitter.com/LjL9sa5V9g — Colombia Informa (@Col_Informa) September 10, 2020

5:08 p.m.

En la Avenida Ciudad de Cali, con carrera 93, delincuentes armados con pistolas y cuchillos realizaron un robo masivo a los vehículos que esperaban el cambio de semáforo. Suba.

La legítima protesta se daña cuando manadas de delincuentes empiezan a robar en Bogotá #NoMas vandalismo pic.twitter.com/IRDHMbwH3I — Luchovoltio (@luchovoltios) September 10, 2020

4:50 p.m.

Disturbios en el CAI de Sabana Grande, localidad de Fontibón