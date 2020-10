¿Por qué estuvieron suspendidas las operaciones de la BVC?

Una falla total en al suministro de energía eléctrica en el Data Center Principal, afectó este viernes el normal funcionamiento de la Bolsa de Valores de Colombia.



Esta situación afectó la normal apertura de los mercados en los horarios previstos. A las 9:15 a.m. se procedió a habilitar dicho un mecanismo de emergencia para la operación de los mercados de Renta Fija y Derivados.



“El restablecimiento de los servicios normales de negociación se realizó de manera gradual para asegurar el correcto funcionamiento de las plataformas, la integridad de la información en los sistemas y la igualdad de condiciones de acceso y de funcionamiento para todos los participantes en cada uno de los mercados”, informó la BVC.



Hacia las 10:20 a.m se restableció el estatus de normalidad en el mercado de Renta Variable (Acciones), y a las 10:45 a.m. en el mercado de Derivados y finalmente, a las 11:50 a.m., en el mercado de Renta Fija (Deuda Pública). La negociación de Deuda Privada continuará en el mecanismo alternativo de registro (contingencia) hasta el final de la jornada de hoy.



A pesar de los incidentes que impidieron la apertura habitual de los mercados, el equipo BVC logró restablecer todos sus servicios durante las horas de la mañana.



“Lamentamos los inconvenientes presentados, agradecemos el apoyo y comprensión de los agentes y operadores y presentamos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda haber causado a nuestros clientes y usuarios”, señaló la BVC.