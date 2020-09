Bucaramanga, con el mayor golpe de la caída industrial

La mayoría de las regiones del país evidenciaron el freno en la producción industrial y las ventas del comercio en julio, cuando se esperaba que estas actividades mostraran más claramente un camino hacia la recuperación.



El Dane informó ayer que a nivel nacional la producción manufacturera se situó en -8,5% frente al mismo mes del año anterior.



Al respecto, el director del organismo, Juan Daniel Oviedo comentó que “este es un resultado mucho más negativo del esperado en el indicador temprano de producción manufacturera que lanzamos el mes pasado, en donde estábamos esperando que el desempeño del sector manufacturero estuviera entre -5% y -1,5%. Es decir, estamos presentando un resultado de la producción manufacturera mucho más negativo que las expectativas planteadas”.



Sin embargo, subrayó el hecho de que el indicador resultó menor al de junio (-9,8%).

“A partir de abril se ve una aceleración muy importante que se aplana entre junio y julio”, comentó Oviedo.



De las ciudades analizadas, Bucaramanga tiene la variación negativa más pronunciada (24,8%), la siguen Bogotá (-15,2%), Medellín (-15,0%), y Cartagena (-12,3%).



Estos resultados negativos, igualmente, se notan en las mediciones sobre ventas de la industria y personal ocupado.



De otro lado, por regiones, solo dos muestran aumentos en la producción: Boyacá (10,3%) y Caldas (13,6%).



Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, comentó el caso de la capital. “Bogotá tuvo una caída de 15.2%, sólo superado por Bolívar y la caída del personal ocupado en la industria en Bogotá fue la mayor del país (12.2%). La capital del país fue responsable por casi el 30% de la caída total. Mal”, expresó en uno de los trinos en los que analizó el informe del Dane.



COMERCIO, REGULAR



En cuanto a las ventas del comercio al por menor y de vehículos, el reporte del Dane da cuenta de que en el séptimo mes del año la variación de las ventas reales del comercio minorista y de vehículos fue de -12,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Excluyendo las ventas de combustibles y de vehículos, dicha variación fue de -3,7%.



Por su parte, entre enero y julio de 2020, la variación anual de las ventas reales del comercio minorista y de vehículos fue de -11,9% con respecto al mismo periodo de 2019; dicha variación sin combustibles ni vehículos fue de -4,0%.



De acuerdo con las líneas de mercancías, en julio de 2020 las ventas reales de combustibles para vehículos automotores registraron una variación de -19,7% en comparación con julio del año anterior, por lo que esta línea presentó la mayor contribución negativa (-4,0 puntos porcentuales) a la variación anual.



Por zonas del país, el reporte analiza el comercio al por menor sin combustibles para automotores y sin lubricantes. De esta manera, la caída de la actividad es de 10,4%. Atlántico registra la mayor variación (-16,1%). Siguen Bogotá con -12,6%, Antioquia (-12,5%) y Valle del Cauca (-11,0%) y, en menor proporción se mencionó el desempeño de Santander (-5,0%).



Al comentar el resultado, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que “lo que nos indican los resultados del Dane es que julio fue nefasto para la recuperación de la economía y muestra una caída superior a la de junio en el comercio”.



Llamó la atención de que 13 de los 19 ítems de la actividad comercial tuvieron caídas muy fuertes.



Particularmente, consideró que es muy preocupante la del clúster de la moda: vestuario, calzado accesorios, con cerca del 50%. A lo largo de los meses esta actividad ha tenido descensos. En parte, la demanda de estas prendas han bajado porque el aislamiento no ha motivado a los consumidores a adquirirlas, señalan los comerciantes.



Lo que hay que rescatar del movimiento del sector en julio, dijo Cabal, es producto del día sin IVA, en rubros como electrodomésticos y tecnología.



“Creemos que no puede haber reactivación si no se eliminan las restricciones que, inclusive, actualmente tenemos en ciudades como Bogotá, en el departamento de Santander y otras ciudades”, concluyó.



ÍNDICE DE PRODUCCIÓN



En julio de 2020 frente a julio de 2019, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de -10,8%, dijo ayer el Dane en otros de sus reporte.



Igualmente, indicó que en ese mes los cuatro sectores industriales presentaron variaciones negativas. Fue así como en el caso de la Industria manufacturera se ubicó en -8,5%; mientras que Explotación de minas y canteras estuvo en -21,6%. Por su lado, Suministro de electricidad y gas, estuvo en -5,2%, en tanto que Captación, tratamiento y distribución de agua de -1,3%.