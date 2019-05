Buena evolución nacional en apertura económica

La evolución de Colombia en materia de apertura al mercado internacional fue uno de los puntos más resaltados en el ‘Índice Global de Apertura Económica’ publicado por el Legatum Institute de Reino Unido. El país se ubicó en la casilla 70 entre 157 países evaluados, obteniendo un total de 55 puntos.



En los cuatro ítems evaluados, Colombia tuvo un comportamiento similar; por ejemplo, en inversión en el medio ambiente obtuvo 57,8 puntos; para el caso de condiciones para empresas, el puntaje fue 56; en acceso al mercado e infraestructura tuvo una calificación de 53,7, y en lo referente a gobernanza obtuvo 52,3 puntos.

“Colombia y Costa Rica son dos de los mayores países que crecieron en el mundo en el pilar de acceso al mercado e infraestructura, durante la última década”, asegura el estudio. Pero esto no fue lo único que se destacó del país. A pesar de que, en relación con el año pasado solo se ascendió un puesto, el índice va más allá y analiza la última década.



(Lea: Duque no ve cambios en la meta de crecimiento de la economía para 2019)



De este lapso, detalla que Colombia ha escalado cinco puestos con respecto al 2009, en parte, gracias a que “se ha convertido en una sociedad más abierta y próspera en la última década”. El reporte añade que el reciente acuerdo de paz “ha marcado el comienzo de un periodo de relativa estabilidad”. El crecimiento del PIB es otro determinante del estudio para asegurar el avance.



No obstante, se destaca que el país tiene aspectos en los que debe trabajar como la gobernanza y las restricciones a la inversión extranjera que se habría deteriorado. “La inversión extranjera en Colombia recibe el mismo trato que una inversión realizada por nacionales colombianos”, señala.



(Lea: Déficit comercial de Colombia se duplica)



Stephen Brien, persona que realizó el estudio para el Legatum Institute, le dijo a Portafolio que “la clasificación 70 de Colombia en el Índice Global de Apertura Económica es consistente con su clasificación en PIB per cápita”.



Brien ratificó que se trata de un desempeño equilibrado, y dijo que aunque el país se ha acogido a acuerdos comerciales regionales “esta postura abierta no se ha seguido en el grado de barreras no arancelarias y distorsiones de los subsidios”.



Sobre el tema de la guerra comercial, el autor destaca que el país puede tener oportunidades en la medida que sea una alternativa a los bienes y servicios a los que Estados Unidos y China han impuesto aranceles.



Pero, no obstante, mencionó que “hay un impacto negativo potencial como resultado de la interrupción de las cadenas de suministro globales por los cambios en los patrones de producción”.



Otros desafíos para que el país crezca en el comercio internacional deben estar encaminados en combatir el narcotráfico ya que la economía está “a la sombra” de este problema. También llama la atención que hay desafíos en curso para eliminar las cargas a las empresas y hacer que la economía en conjunto sea más productiva.



Las condiciones para las empresas, apuesta del Gobierno de turno, registraron buenos resultados en el índice. Resalta que en este aspecto el país ha escalado seis lugares en comparación con el 2009, debido a las mejoras en la competitividad interna y “particularmente” por el desarrollo de la competencia. El pendiente para este rubro es que “el sector informal sigue siendo grande, alcanzando el 47,6% en 2016”.