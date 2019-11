Buenos Aires, una ciudad con una historia atada a los cocteles

Los cocteles podrían ser analogías de las ciudades y viceversa, al fin y al cabo son mezclas de sabores, de olores, de experiencias, tienen historias y razones de ser, así como también evoluciones y retrocesos.



Tienen personalidades definidas, pero a la vez son subjetivas porque dependen de quien vive la experiencia de caminar por sus calles o deje deslizar sus sabores con calma en su boca.



Pero además hay otra relación, y es la que se crea entre una cultura y un licor. En el caso de Argentina se podría identificar a simple vista con el fernet o los vinos, licores que aunque no son originarios de esa tierra, sí han sido apropiados por los argentinos.



Argentina, por su larga historia con los inmigrantes, es una mezcla de todo, especialmente su capital, Buenos Aires.



Las tradiciones que giran entorno al fernet, al vino, a la cerveza, en resumen, a los bares porteños, se han terminado mezclando con una robusta escena de cocteles que abarca más de 50 bares de todas las variedades.



Por ejemplo, el diario estadounidense ‘The New York Times’ destaca lugares ocultos como Harrison Speakeasy, bares de restaurantes como Casa Cavia y bares históricos como Los Galgos. Dice: “Hasta la extravagancia del parque temático Uptown, cuya entrada se asemeja exactamente a una estación de metro de Nueva York”, y destaca, “aunque todos están pendientes de las últimas tendencias en cocteles, no pierden nunca la esencia de Buenos Aires”.



LA REINA DEL PLATA

​

Teniendo esta idea como premisa, una de las apuestas del Gobierno argentino para superar la crisis económica que vive el país ha sido incentivar el turismo, y han aprovechado aquello en lo que son fuertes, entre muchas otras cosas, sus bares.



Por ejemplo, en el marco de la Semana de la Coctelería que se celebró en Buenos Aires en mayo de este año, el ente de turismo de la capital argentina reunió exclusivamente a tres grandes referentes de la coctelería local para crear un coctel que representara a la “ciudad de las pasiones”.



El objetivo de ese coctel es que, tanto extranjeros como argentinos, puedan encontrar un trago que refleje los sabores característicos del lugar. Los responsables de esto fueron Sebastián García, ‘bartender’ y director creativo de Presidente Bar, uno de los mejores bares del mundo; Guillermo Blumenkamp, ‘alma mater’ del prestigioso bar Doppelgänger con más de 11 años de historia, y el toque femenino está a cargo de Flavia Arroyo, jefa de barra de Casa Cavia.



Cada uno de estos ‘bartenders’ fue elegido por distintos motivos: Sebastián por su sofisticación y glamur, Flavia por su elegancia y frescura y Guillermo por su caos y sed verdadera.



Ante la pregunta de ¿cómo crear un coctel que identifique una ciudad?, los tres coincidieron primero en definir a Buenos Aires como una figura femenina, y, basándose en esa percepción, denominaron esta innovadora propuesta como La reina del Plata.



¿Por qué? Blumenkamp dice que cuando les hicieron la propuesta de crear este coctel se preguntaron muchas cosas, por ejemplo, sobre la historia de la ciudad, sus influencias migratorias, cuáles fueron las bebidas que llegaron con esos inmigrantes y sobre las nuevas tendencias.



El ‘bartender’ narra que él les preguntó a sus otros dos compañeros “¿Buenos Aires es hombre o mujer?, y resulta que es mujer, porque es muy seductora, indescifrable, en esa dualidad y complejidad es una mujer, con sus vaivenes, con su fauna, es una ciudad muy cosmopolita”, y a partir de ahí empezaron a definir qué debería llevar.



Llegaron a esa definición viendo que Buenos Aires atraviesa turbulencias económicas, pero es una ciudad que no se queda quieta, es muy abierta a todas las corrientes, celebra los distintos orígenes migratorios… es joven porque tiene mucho teatro, música, gastronomía y se renueva constantemente…



Flavia Arroyo, de Casa Cavia, explica que además las mujeres hoy tienen mucho más protagonismo en el mundo de los licores, “encontrar una mujer en un bar era más difícil antes, que lo hagan ahora es romper esquemas y prejuicios que se tienen de los bares. Hay mucho protagonismo femenino, como todo lo que está pasando en el país con los movimientos feministas”.



Con todo ese bagaje se preguntaron cómo iba a ser ese coctel. Partieron de un martini, pero como el licor debía ser una mujer, debía ser complejo y difícil de descifrar, “entonces tenía que ser ‘shaken’, porque es parte de lo que uno vive cuando visita Buenos Aires”.



Decidieron entonces que debía ser un martini batido, algo que no es tradicional. A esto le incluyeron Gin Hilbing nacional porque tiene estilo y es un producto prémium. Luego incluyeron jugo de manzana verde clarificada, aguardiente de pera (hecho en Río Negro Christalino, éxito de exportación), después Sidra Pülku de manzana.



“Cuando lo hicimos quedó extraordinario, es delicioso, la gente se vuelve loca. Y para cerrar, le incluimos una aceituna que identifica las pizzerías de la ciudad. Lo servimos en copa martini. Y así quedó un coctel que es potente, ácido y fácil de tomar”, señala el ‘bartender’.



Dicen que si se quiere conocer realmente a alguien, lo mejor es invitarlo a tomar unas copas, así se revelará su verdadera personalidad; y lo mismo podría decirse con las ciudades. Por ejemplo, para tener una idea general de cómo son los porteños, solo necesita ingresar a uno de los bares y sentarse en la barra a escucharlos, conversar y dejar que las horas pasen deprisa entre el humo y la risa. Y en este caso, sacar de la barra a bailar un tango a La reina del Plata.



LOS BARES RECOMENDADOS POR LOS EXPERTOS



A la pregunta a los tres ‘bartenders’ que crearon a La reina del Plata sobre sus tres bares favoritos de Buenos Aires. Estos son sus recomendados:



Sebastián García

‘Bartender’ y director creativo de Presidente Bar



“Yo recomiendo el Doppelgänger. El de Guillermo, ese es mi bar favorito”, dice García. El bar que recomienda se define a sí mismo así: “En Doppelgänger nos apasiona la alta coctelería y somos fanáticos de los clásicos, en consecuencia, los celebramos. Por esto, usamos espirituosas y licores de la más alta calidad, los ingredientes más frescos y finos y los métodos de elaboración más puristas... mezclar un gran trago lleva su tiempo”.



Flavia Arroyo

‘Bartender’ y jefa de barra de Casa Cavia



“Sin duda, Florería Atlántico. Es imperdible”, dice Arroyo. Florería Atlántico logró meterse entre los 15 mejores bares del mundo (puesto 14, en 2018) según el ranking internacional The World’s 50 Best Bars. Está ubicado en una de las zonas más elegantes de la ciudad y se destaca por tener la barra más larga de Buenos Aires (de 18 metros) y por la calidad de su coctelería. Ofrece tragos variados y de autor, y también una vinoteca.



Guillermo Blumenkamp

Propietario del bar Doppelgänger



“Si es nombrar algo nuevo, yo recomiendo el Oh’No! Lulu Tiki Bar & Pupu Platter”. El término hawaiano Oh’No! Lulu significa ‘lugar resguardado’, ‘bahía protegida’, y es un bar para recibir a los visitantes que buscan un paraíso tropical en Buenos Aires, un lugar con un encanto singular, único en la ciudad”.





Simón Granja Matías

Redacción Domingo