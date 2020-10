Buriticá: así es la mina de oro más grande de Colombia

Archivo particular

Este viernes fue inaugurada de manera oficial Buriticá, la mina de oro más grande del país. Este complejo, ubicado en el corazón del departamento de Antioquia, se convertirá en pieza clave de la reactivación económica, ya que al año tiene trazado producir ocho toneladas del metal precioso.



(Inicia etapa de producción del proyecto minero Buriticá).

Desde el inicio de la operación carbonífera del Cerrejón a principios de los años 80 del siglo pasado, Colombia no registraba otra actividad minera a gran escala e industrial, incluso en tareas subterráneas, luego de las minas de Sal de Zipaquirá, no había existido otra tarea similar en el territorio nacional.



Según su cronograma de producción, el país comenzará a recibir de Buriticá los primeros volúmenes de oro en diciembre próximo con dos toneladas, pero si las proyecciones salen como las tiene calculada la administración de la mina, la cantidad del metal precioso que le entrarían a las arcas de la nación sería de ocho toneladas al año.



(Buriticá aplaza el inicio de la producción comercial de oro).



James Wang, CEO de Zijin Continental Gold, compañía minera a cargo del complejo aurífero, reorganizó la operación a raíz de la pandemia, y se incrementaron las inversiones en US$60 millones para el 2020. Y para el 2021, el monto destinado será superior a los US$100 millones para llevar la producción a las ocho toneladas de oro.



La inversión total en la mina ascendería a US$800 millones, de los cuales US$610 millones fueron desembolsados para desarrollar la etapa de construcción. “Si bien se registró para el 2020 un ajuste de US$60 millones adicionales al presupuesto original, el monto podría ascender a los US$100 millones”, explicó Wang.



El complejo aurífero de Buriticá es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) tiene 14 años estimados de producción y más de 3,7 millones de onzas de oro en reservas. Su operación comenzará con 30 frentes de trabajo subterráneos simultáneos y procesará 2.500 toneladas de material minero por día.



Pero el objetivo es llegar a 40 frentes de trabajo subterráneos simultáneos, y procesar 4.000 toneladas de material minero procesado por día, para incrementar los volúmenes de producción del metal precioso.



“Hoy estamos presenciando una de las inversiones más importantes del mundo en materia de minería de oro. Estamos viendo un proyecto que tiene como propósito, en un ciclo de más de una década, aportar en una industria y en una economía más de 3,7 millones de onzas de oro”, resaltó en la ceremonia de inauguración el presidente de la República, Iván Duque Márquez.



Cálculos del CEO de Zijin Continental indican que el proyecto aportará $3 billones por concepto de impuestos y regalías y generará 2.318 empleos, de los cuales 1.243 serán directos y 1.075 indirectos.



“El 70% de los empleados son de Antioquia, pero la idea es que aumente al 75%. Desarrollamos capacitaciones para que la mina cuente con mujeres en labores operativas, y la meta es generar mayor empleo local. Hoy el complejo posee un 20% de mano de obra femenino, pero la meta es llevarlo al 25%”, dijo Wang.



Cabe traer a colación que la historia de la mina comenzó en 2007 bajo la batuta de la canadiense Continental Gold, en una operación a mediana escala, pero a medida que avanzaban las tareas de nueva exploración se percataron que el yacimiento daba para una tarea a gran escala e industrial.



Así, desde el 2017 se inició una segunda etapa del proyecto con la construcción de una infraestructura moderna y con tecnología de punta.



Pero la mina resultó ser tan atractiva y rentable que los canadienses no dudaron dos veces en venderla y la minera china Zijin Mining en mostrar su interés. El negocio se fraguó a finales del 2019 con el pago de 5,5 dólares canadienses por acción (cerca de US$989 millones), con lo que los asiáticos se hicieron con el control de la mina y terminaron las obras.



“Esto también es reactivación, los empleos de nuestros mineros son reactivación, las iniciativas que traen inversión y transformación son reactivación, y qué bueno que cuando vemos esta agenda de reactivación estamos dándole inicio a este proyecto en Buriticá”, subrayó el presidente de la República.

