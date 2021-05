‘Buscamos que más países aprueben el Estatuto’

Este mes inició la primera fase de implementación del Estatuto de Protección a Migrantes, que busca formalizar la permanencia de ciudadanos venezolanos en Colombia hasta por 10 años. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, habló sobre este programa y el balance de flujos de foráneos en el país.



(Empieza la implementación del Estatuto Migratorio para venezolanos).

¿Cuántos registros se han obtenido hasta ahora en el Estatuto de Protección a Migrantes?



El balance de la primera semana fue bastante positivo, pese a que se han presentado algunos inconvenientes con el cargue de la información. Hemos logrado que más de 383.000 ciudadanos venezolanos, el 22% del total que se encontraba dentro del país para el 31 de enero, hayan logrado iniciar su proceso.



Desarrollamos un sistema de agendamiento alterno y esperamos que, para junio, logremos habilitar 100 puntos de atención presencial para migrantes que requieren acompañamiento especial.



¿Cuántos registros se calcula que cerrarán hasta el 28 de mayo?



El Estatuto se implementará en tres fases y al final, el ciudadano venezolano que cumpla con todos los requisitos, obtendrá un Permiso por Protección Temporal, que le permitirá estar en Colombia hasta por 10 años, tiempo después del cual, deberá tramitar una visa.



La primera fase inició el pasado 5 de mayo, pero, contrario a un rumor, no es cierto que finalice el 28 de este mes. El registro estará habilitado hasta el 28 de mayo de 2022 para migrantes venezolanos que ingresaron al país antes de 31 de enero de 2021, y hasta el 24 de noviembre de 2023, para quienes ingresaron después de esa fecha.



Teniendo claro que este es un proceso proyectado para dos años, el compromiso es lograr identificar, al menos, a 800.000 migrantes para el 31 de diciembre de este año. Y es que en el país permanecen más de 1.742.000 migrantes venezolanos y el 56% de ellos en condición irregular.



¿Cuáles son las fases del Estatuto?



La primera fase, que inició el 5 de mayo, tiene tres etapas: el registro en el Registro Único administrativo de Migrantes Venezolanos; el diligenciamiento de una encuesta de caracterización socioeconómica; y el agendamiento de una cita presencial.



La segunda fase, que esperamos inicie en septiembre, tiene que ver con el registro de los datos biométricos, una herramienta que va a permitir la plena identificación del extranjero y que debe entenderse como un elemento de inclusión. Y una vez el migrante la realice, recibirá un ID Digital, que es la antesala del documento final.



La última fase, proyectada para octubre, es la entrega de los permisos por protección temporal. Este permiso es un documento de identificación físico, que se elaborará con múltiples medidas de seguridad y que permitirá al extranjero identificarse a nivel nacional e incluso, ya estamos trabajando en la posibilidad de que sea aceptado por otros países de la región.



¿Cuánto se ha invertido en la digitalización de los procesos migratorios?



Anualmente, destinamos cerca del 55% del total del presupuesto de inversión al desarrollo y fortalecimiento de nuestros sistemas. Migración Colombia cuenta con una plataforma tecnológica sólida y eso es lo que nos ha permitido hacer desarrollos como el del PEP o el de BIOMIG, un sistema de control migratorio que funciona a partir del reconocimiento del iris.



De cara al Estatuto Temporal de Protección, hemos destinado cerca de $25.000 millones.



¿Cuál ha sido el balance de flujos migratorios por vía aérea en el país?



En lo corrido de 2021 han ingresado al país más de 829.000 viajeros y han salido del territorio nacional más de 985.000.



Vía aérea, tenemos cerca de 823.000 registros y 980.000 salidas. En marzo se registraron un poco más de 193.000 entradas y 231.000 salidas; en abril más de 203.000 entradas y 232.000 salidas; mientras que en lo corrido de mayo tenemos más de 74.000 entradas y 98.000 salidas. El 68% de los viajeros son ciudadanos colombianos y el principal motivo de viaje, cerca de un 60%, es turismo y Estados Unidos, México, Panamá, Chile y España son los principales destinos de salida.



¿Qué países están restringiendo la entrada de colombianos y a cuáles nacionalidades se están restringiendo acá?



Cada país es autónomo en las medidas que impone para su ingreso a ese territorio. Por ejemplo, actualmente, Estados Unidos exige a los viajeros que viajan desde Colombia, independientemente de su nacionalidad, presentar una prueba de antígenos o PCR.



Colombia no exige prueba PCR o de antígenos para viajeros que salgan del territorio, pero antes de viajar es necesario que se informen sobre restricciones.



Frente a la entrada a Colombia, por disposición del Ministerio de Salud, todos los viajeros del exterior deben presentar una prueba PCR negativa de covid-19, realizada con 96 horas de antelación al viaje; y diligenciar el formulario CheckMig. Al 13 de mayo no se permitía el ingreso de viajeros procedentes del Reino Unido, independientemente de su nacionalidad.



¿Cuál es el estado actual de las fronteras terrestres, fluviales y marítimas?



Todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del territorio nacional se encuentran actualmente cerrados. Las fronteras marítimas fueron abiertas a finales del año pasado.



Solo se habilita el tránsito para transporte de carga, con el fin de evitar desabastecimiento, y casos fortuitos. Por ejemplo, en Norte de Santander se permite el tránsito de menores que viven en Venezuela y estudian en Colombia, así como de pacientes que son tratados en Colombia



Allí, en el Puente Internacional Simón Bolívar, por donde anteriormente se movían más de 50.000 personas por día, han ingresado este año 803 personas y han salido 450.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com