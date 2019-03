Buscan reducir costos del transporte público

Crear empresas que sean administradoras integrales, encargadas del funcionamiento de los sistemas de transporte público en el país, es la propuesta del Ministerio de Transporte para reducir los costos de operación de los mismos y así, llegar a disminuir las tarifas.



De acuerdo con Juan Camilo Ostos, viceministro de transporte, al eliminar intermediarios y permitir que los operadores de estos sistemas también hagan el recaudo, los gastos se podrían reducir en un 8%.

“Los sistemas de transporte público se concibieron todos como si fueran Transmilenio y ahí había varios actores, uno que construía el sistema, los transportadores que se organizaban y lo operaban. Había otra intermediación que era el control y gestión de la flota, y otro más que era el que recaudaba la plata. Esas intermediaciones le clavan al usuario un costo innecesario”, señaló Ostos en diálogo con Portafolio.



(Lea: En 2040 todos los vehículos de Bogotá deberán ser eléctricos)



Sin embargo, esta iniciativa que está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo como un artículo nuevo, no tendría efecto sobre los sistemas de transporte masivo (como Transmilenio), sino sobre los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), diseñados para ciudades pequeñas.



“La idea del Mintransporte es que los siete Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) que van a empezar a funcionar entre 2019 y 2022, lo puedan hacer de esta manera. Es decir: Neiva, Pasto, Sincelejo, Montería, Santa Marta, Popayán y Armenia”, agregó el Viceministro.



(Lea: ¿Es posible tener transporte público gratis en el país?)



Además, también se pretende que se permita el cobro mixto, es decir, que se pueda pagar tanto con tarjeta recargable como con efectivo ya que, según el funcionario, hay una demanda de usuarios no habituales que está insatisfecha en el país.



HACIA EL TRANSPORTE MASIVO



Al mismo tiempo, esta cartera propone que las ciudades intermedias, de menos de 250.000 habitantes, tengan la posibilidad de armar su propio modelo de transporte masivo, tal como lo dicta el artículo 76 del Plan Nacional de Desarrollo.



Actualmente, las normas establecen que dichos municipios tienen la potestad de organizar un Sistemas Estratégico de Transporte Público (SETP), como los nombrados anteriormente, pero no un Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITP), como sucede con Bogotá, Cali y Medellín.



Esto significaría que una ciudad como Tunja, por ejemplo, podría tener un sistema de transporte masivo con carril exclusivo y troncal, si sus autoridades así lo desearan.

“Eliminaríamos esa barrera, para que si una ciudad quiere tener su transporte masivo, venga, haga una estructuración técnico, legal y financiera, nosotros la acompañamos para que se pueda organizar y luego pida un Conpes para poder cofinanciar la infraestructura”, explicó el funcionario.



LA META

​

Al poner en marcha estas y otras iniciativas, como la que permitiría que las ciudades utilicen hasta el 60% de lo que se recauda por multas de tránsito, para financiar el transporte masivo, el Ministerio espera aumentar de manera significativa el número de personas movilizadas por estos medios.



En concreto, buscan que se pase de hacer un promedio de 5,5 millones de viajes-día en los sistemas de transporte masivo, a 7 millones, al término del cuatrienio, “aunque pensamos que serán más”, concluyó Ostos.



adrlea@portafolio.co