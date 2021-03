‘Buscaremos nuevos mercados para el oro, cobre y carbón’

Archivo particular

Existen depósitos de cobre en el país que aún no han sido desarrollados, lo que es una oportunidad para impulsar su exploración y producción.



(Lea: 'Minería es una oportunidad de oro para La Nueva Energía': Diego Mesa)



La afirmación es de Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), quien en diálogo con Portafolio explicó los alcances de la Ronda Minera 2021 con cuatro áreas en La Guajira y César para la producción cuprífera, pero no descarta otras regiones del país.

Así mismo, el funcionario afirmó que al país le quedan muchos años más en la tarea carbonífera, tanto en el norte como en el centro del país.



¿Por qué la apuesta por la producción de cobre?



La cadena montañosa de Los Andes o el cinturón del Pacífico hospeda depósitos ricos en cobre, y hemos identificado que por su continuidad en el territorio nacional, y por las manifestaciones técnicas que hemos encontrado en varias regiones, existen depósitos del mineral en el país que aún no han sido desarrollados, lo que es una oportunidad para impulsar su exploración y producción.



¿Realizarán nuevas subastas cupríferas?



El proceso de selección está diseñado de manera tal que, tan pronto se da apertura a una ronda, está será permanente para la adjudicación de bloques con alto potencial del mineral. En este caso, se ha lanzado la Ronda Minera 2021 para cobre con la presentación de cuatro áreas en los departamentos de La Guajira y Cesar que han sido declaradas y delimitadas, posterior al cumplimiento de los requisitos legales, no obstante, estamos preparando más áreas con potencial de cobre para incluir en el proceso de selección a lo largo del año.



¿Ofertarán títulos para minería de cobre en otras zonas del país?



La declaración y delimitación de Áreas Estratégicas Mineras para ser ofertadas mediante proceso de selección objetiva, inicia con el estudio geológico y la identificación del potencial mineral por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Posterior se identifica la existencia de alto potencial mineral, así la ANM inicia los proceso de coordinación y concurrencia, consulta previa, y articulación con los demás instrumentos de planeación territorial.



¿Por qué la oferta de Áreas Especiales Mineras serán claves para la reactivación económica?



La Ronda Minera 2021 es una apuesta innovadora que busca atraer inversiones y recursos para exploración en un contexto de crisis económica mundial. El proceso de selección objetiva busca generar incentivos a los participantes, entre los que se encuentran: 1) mayor certeza técnica y ambiental; 2) viabilidad social adelantada y 3) evaluación técnica anticipada.



Con el desarrollo de los proyectos que se deriven de la exploración de estas áreas, se generarán nuevas oportunidades de empleo y encadenamientos productivos. De igual forma, son iniciativas que van a representar recursos adicionales para la Nación y para las regiones a través de las regalías y contraprestaciones económicas adicionales.



¿El país seguirá con la operación carbonífera en La Guajira y Cesar?



Es claro que los tiempos dorados del carbón térmico como fuente de riqueza son cada vez más limitados, muy retadores en el presente y enfrentan grandes retos a futuro. Aunque sabemos que las tendencias globales nos llevan a transitar hacia energías más limpias, este proceso llevará tiempo, y mientras tanto debemos seguir aprovechando la explotación de este mineral.



El mercado está poniendo las reglas, necesitamos prepararnos para esa transición pero al tiempo volver nuestro carbón más competitivo y así aprovechar los recursos y reservas que tenemos.



Es necesario crear un caso de negocio al carbón colombiano en escenario de baja demanda y establecer temporalidades en términos de la ventana de oportunidad que aún tenemos, incorporar necesidades de infraestructura, logística, económicas etc. que nos permitan maximizar el valor de las reservas de carbón térmico.



¿Cómo se impulsará la operación carbonífera del centro del país?



Parte de la estrategia de promoción es identificar y abrir oportunidades de mercado para el sector minero colombiano, y para tal fin, una de las principales líneas de acción tiene que ver con la realización de ruedas de negocios internacionales para atraer inversiones o potenciales compradores de proyectos extractivos en el territorio nacional.



En ese sentido, y con el propósito de continuar buscando oportunidades para abrir mercado para el carbón colombiano, tanto térmico como metalúrgico, la ANM ha venido trabajando para identificar posibles compradores del mineral en el mercado asiático, y se han programado nuevas ruedas de negocios en el año 2021 especializadas en carbón.



Por otra parte la ANM ha venido trabajando en una estrategia adicional para volver más competitivo el carbón térmico colombiano, y frente al carbón metalúrgico del centro del país, se han analizado alternativas logísticas para disminuir costos y así generar precios más competitivos en su comercialización.