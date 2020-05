Café: Colombia recolecta la cosecha del millón

La economía colombiana atraviesa por la mayor depresión de la historia, pero los productores nacionales de café viven uno de los mejores momentos del presente siglo.



La razón, los precios internacionales de este producto y el aumento del valor del dólar han hecho que en los últimos cinco meses la carga del grano se pague en el mercado interno a más de un millón de pesos.



Los cafeteros están recolectando la ‘cosecha del millón’, lo que llevaría al sector a convertirse en el de mayor soporte del Producto Interno Bruto del país en 2020, en momentos en que se prevé un resultado nacional negativo superior al 10%. Portafolio habló con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo.



¿Cómo va la recolección de la cosecha de café en medio de la cuarentena?



La recolección va bien. Nosotros hacemos un monitoreo semanal con más o menos 4.500 cafeteros, entre pequeños mediamos y grandes. Les preguntamos cómo ven la disponibilidad de mano de obra para la cogida de la cosecha de mitaca. Los datos que tenemos apuntan a que más del 85% de los encuestados dice que hay suficiente mano de obra para la tarea. Yo creo que hasta el momento vamos bien.



Sin embargo, sabemos que ha habido problemas en el norte del Huila, donde hemos montado un operativo con la Gobernación del departamento y el Ministerio de Agricultura, para mover a la zona recolectores del sur de esa región, observando los protocolos.



¿Y ha habido casos de coronavirus en fincas cafeteras?



Sí. De las 16.000 veredas cafeteras que tiene el país, hasta hace una semana se habían presentado casos de coronavirus en 40 de ellas, y hemos puesto en marcha todo el protocolo de bioseguridad establecido por los ministerios de Salud y Agricultura junto con la Federación Nacional de Cafeteros.



¿Qué proporción de la cosecha se ha recolectado?



No vamos muy adelantados. Yo creo que no hemos llegado ni a la mitad de lo previsto. Lo que pasa es que empezamos un poco más tarde, porque el grano inició maduración solo a comienzos de mayo. Yo creo que la recolección irá hasta finales de julio.



¿Se está utilizando mano de obra procedente de Venezuela?



No tanto como en años anteriores. Esta vez nos estamos defendiendo con capital humano nacional y personas que están viviendo las zonas cafeteras, con el fin de no movilizar personas entre regiones. Los venezolanos que están asentados en esas regiones, seguramente están recolectando café, pero este año no ha habido migración ni hemos movilizado personal desde la frontera. La estrategia de bolsas de empleo locales ha funcionado muy bien.



¿Qué porcentaje de la producción anual del país se recolectará en esta temporada?



Esta cosecha equivale al 40% o 45% del total nacional de este año. Estamos esperando una producción, al cierre del 2020, de unos 14 millones de sacos, volumen muy parecido al del año pasado. En la encuesta que le mencioné estamos preguntando ¿cómo va la cosecha?, y lo que hemos encontrado es que va igual que en el 2019, e incluso en algunas regiones está mejor, como en la zona central, donde se dice que esta es la mejor (‘traviesa’) de los últimos seis años.



¿Respecto al precio, podemos decir que esta es la cosecha del millón?



Así es. Nos está tocando una cosecha con buenos precios, a pesar de que la semana pasada vi al dólar desanimándose, pero aun así la carga se mantiene por encima de un millón de pesos, un valor atractivo para los productores. Desde comienzos de diciembre del año pasado hemos tenido un precio por encima del millón de pesos, aunque hubo unos días que bajó un poco, pero llevamos cuatro o cinco meses con una cotización remunerativa.



¿Por qué han bajado las exportaciones este año?



Han bajado un poco debido a la tardanza de la primera cosecha del año, lo cual no ha llevado a una reducción de la oferta, pero ahora con la producción de mitaca volveremos a tener meses en los que despacharemos más de un millón de sacos al mercado internacional. A pesar de que hay menos líneas marítimas para el transporte del grano, los envíos y las entregas a los clientes en el exterior no se han visto afectadas. Las exportaciones no han tenido ningún problema a pesar de la pandemia.



¿Vamos para un año cafetero récord en su aporte al Producto Interno Bruto Colombiano?



Yo lo veo así. Si el precio de la carga se mantiene entre $900.000 y un millón, significa que el valor de la cosecha superará los $9 billones, frente a los $7,2 billones del año pasado. Si terminamos así, el café le dará un ‘empujonazo’ inmenso a la economía en el 2020.



Somos un sector que en medio de este descalabro económico mundial tiene hoy los mejores precios corrientes de la historia, y unos niveles de producción que nos permitirán dinamizar la economía de los 603 municipios productores del grano.



¿Los tostadores colombianos de cafés especiales han sentido los efectos del aislamiento ordenado para evitar la expansión del virus?



Yo creería que sí, pero a pequeña escala y con cafés muy especializados que se comercializan en tiendas de café, restaurantes y hoteles, los cuales se encuentran cerrados.



