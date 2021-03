Cafeteros esperan mejor precio del grano por baja producción en Brasil

La vaticinada caída en la producción del café en Brasil en 2021 podría aumentar el precio internacional del grano y beneficiar a Colombia, señaló este jueves la agremiación colombiana de cafeteros.



Debido a una fuerte sequía, expertos auguran una disminución cercana al 30% en la producción de arábicas brasileños, una variedad considerada de mejor calidad y sembrada en la mayoría de los cultivos colombianos.

Cuando "se empiece a sentir el rigor de una cosecha menor (...) debería haber hacia finales del año una cotización que enseñe ese déficit mundial, que va a ser del orden de 7 o 10 millones de sacos y tener una mejor cotización" del precio en la bolsa de Nueva York, dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Roberto Vélez, durante una rueda de prensa virtual.



Los cafeteros lidian con el bajo precio internacional del grano, establecido en la bolsa de Nueva York para los arábicas y que hoy se negocia a cerca de 1,27 dólares la libra. En el próximo foro internacional de cafeteros, previsto para agosto y de manera virtual, Vélez espera poner sobre la mesa el debate sobre un ingreso digno para los productores.



"No me pague para que sobreviva, págame para que pueda progresar. (...) Tienen que ser niveles (de precios) superiores a los actuales en la bolsa de Nueva York (...) que no dan para ser un ingreso para el progreso", lamentó.



Meca del mejor café suave del mundo, Colombia produce al año cerca de 14 millones de sacos de 60 kilos, por detrás de Brasil y Vietnam. Para la cuarta economía de América Latina, el café representa uno de los principales sectores de exportación, después del petróleo y la minería.



Unas 540.000 familias viven de este cultivo. Brasil celebró una cosecha récord en 2020 con 63,08 millones de sacos, un 27% más que en 2019, según la Compañía Nacional de Abastecimiento.



Colombia, por su parte, vio caer 6% su producción, a 13,9 millones de sacos. A pesar de las dificultades logísticas que provocó el confinamiento, la pandemia no alcanzó a lastrar al sector cafetero que fue un "héroe en materia económica", aseguró Vélez.



AFP