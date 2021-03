Caída de comercio desplomó economía de Bogotá en 2020

En línea con la contracción que vio el país en 2020, Bogotá tuvo un desplome de su economía de 6,6% el año pasado, jalonado principalmente por el comercio, la construcción y la industria manufacturera.



(Lea: ¿Cuánto ha perdido el PIB de Colombia por la pandemia?)



Según expertos, los cierres estrictos tuvieron que ver con ese comportamiento, mientras que la recuperación va a fuego lento.



(Lea: La reapertura amortiguó la caída del PIB de 2020 a 6,8%)



De acuerdo con el Dane, en el cuarto trimestre la caída de Bogotá fue de 3,7%, que fue menor que la contracción de 15,4% en los tres meses previos, y estuvo por encima del PIB nacional para ese mismo periodo, cuando fue de 3,6%.

En el resultado de todo 2020, Bogotá tuvo un desempeño levemente mejor que el promedio nacional, que registró una variación negativa de 6,8%. Sin embargo, según los datos del Dane, los fuertes desplomes del comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-15,4%); construcción (-30,4%) y las industrias manufactureras (-13,6%) contribuyeron con -3,5 puntos porcentuales, -1,4 pps y 1,2 pps, respectivamente al resultado anual.



Los resultados para Bogotá, según explican expertos y el Dane, tienen que ver con los cierres y restricciones que se vieron en el cuarto trimestre y que le bajaron la velocidad de recuperación a la capital, en medio de la reapertura de varias actividades económicas.



De acuerdo con un análisis del Banco de la República, “en el último trimestre del año para la región se observó una demanda interna débil relacionada con menor consumo de los hogares y limitada operación en canales institucionales, comercio, hoteles, restaurantes y en centros de entretenimiento y actividades culturales. En Bogotá la industria manufacturera y el comercio minorista continuaron mostrando rezago frente a los resultados positivos en el departamento”.



Según el análisis, como parte de un boletín regional que publica el Emisor, mientras que la mayoría de sectores de Cundinamarca mostraron una recuperación de sus indicadores, Bogotá tuvo un frenazo en ese ritmo de mejora.



La otra actividad que contribuyó al mal resultado para Bogotá fue la construcción. Según el Dane, solo en el cuarto trimestre este sector decreció 34,8% frente al mismo periodo de 2019. Según detalla el Banrepública, así como han indicado representantes gremiales del sector, “se observó una carencia de nuevos proyectos y de culminación de los planeados antes del surgimiento de la pandemia, tanto para las obras civiles como edificaciones”.



Los cierres



Con la foto que dejó la economía para la capital en 2020, expertos han planteado, entre esos Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), que los cierres que el país registró a finales del año pasado y comienzo de este tienen un efecto adverso en la recuperación económica y no mejoran la situación de salud de la ciudad.



“Los pobres resultados en materia de mercado laboral serían más entendibles si el endurecimiento de las medidas restrictivas se hubiera visto reflejado en mejoras en las tasas de contagio y mortalidad por SARS-CoV-2. Desafortunadamente este no es el caso, Bogotá no solo siguió registrando altos nuevos casos, sino que también los peores resultados en el empleo”, considera un informe de Anif.



Precisamente, según detalla, Bogotá tuvo una tasa de desempleo del 16% en diciembre, y en el trimestre móvil noviembre - enero perdió 400.000 puestos de trabajo, y fue la ciudad que más destruyó empleos de las 13 principales del país.



De hecho, en los últimos meses y desde que se anunciaron las cuarentenas estrictas, varios comerciantes han salido a las calles a manifestarse en contra de las medidas, teniendo en cuenta el impacto que tiene para sus ingresos y el empleo.



Según un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, con los cierres por UPZ que se hicieron en enero, al menos unas 53.000 empresas se vieron afectadas.



Ante este panorama, el Distrito ha dispuesto ayudas para los hogares más vulnerables y está viendo las posibilidades de consolidar una renta básica, así como un plan de reactivación para la ciudad, con el que busca un repunte de la economía de 4% para este año.



El plan de reactivación



En medio de la preocupante foto que dejó la crisis para Bogotá, que además pesa el 25,4% de toda la economía nacional según los últimos datos de 2019, la administración ha anunciado una serie de medidas para volver a reactivar las actividades productivas.



A finales del año pasado, la Alcaldía aprobó un cupo de endeudamiento para financiar su plan de reactivación, con el fin de recuperarse de la caída de 2020.



Según información de la secretaría de Hacienda de Bogotá, la ciudad tiene para ese plan $53,1 billones, de los cuales $10,8 billones provienen del cupo de endeudamiento.



En esa estrategia tienecomo prioridad la inversión en obras públicas, infraestructura social, movilidad, así como planes para reactivar el sector productivo y las localidades. De igual manera, tienen planteado impulsar la transformación digital y productiva, sobre todo de mipymes.