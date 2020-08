Pandemia mermó los ingresos del 73% de los colombianos

En los últimos dos meses de pandemia cerca del 73% de los colombianos han visto mermados sus ingresos, según un estudio de “Reactivar Colombia, un compromiso de todos”, que lidera la Universidad del Rosario, junto a la fundación alemana Konrad Adenauer, la casa encuestadora Cifras y Conceptos y la casa editorial El Tiempo.



De este porcentaje, el 8% afirmó que en menos de un 10%; el 29% que entre un 11% y menos de 30%; el 33% entre el 31% y menos de 50%; el 22% dijo que entre un 51% y menos del 99%; mientras que el 8% señaló que los ingresos de su hogar se han reducido en un 100% en los últimos dos meses.



“La Universidad del Rosario lidera, junto con todos los actores del país, la estrategia para reactivar Colombia. Es un ejercicio estratégico integral en las dimensiones jurídica, económica, empresarial, muy especialmente humana, cultural, ambiental y de emprendimiento, que busca superar el desafío de la COVID-19, aún más cuando la articulación de universidad-empresa-estado-sociedad civil es el único camino”, dijo Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.



El análisis indicó que el 40% de la población se siente tranquila, el 27% estresado y solo el 4% se siente feliz. “Aunque la emoción que más predomina en los colombianos encuestados es la tranquilidad con el 40%, la encuesta refleja la necesidad de un acompañamiento en la salud mental y en el manejo de las emociones en medio de una cuarentena, que se extiende en el tiempo generando una mayor incertidumbre”, indicó Cheyne al presentar los resultados del proyecto.



Adicionalmente, el 45% de los encuestados dijo que él o alguno de sus familiares ha perdido el empleo en el último mes, el 42% ha tenido que cerrar su negocio, el 31% ha tenido una reducción de la jornada laboral, y al 18% le han solicitado adelantar las vacaciones.



"En esta encuesta, realizada en junio, observamos que el 22% de las personas se encontraban buscando trabajo y que al 73% se le han reducido los ingresos en los últimos dos meses. Esta alarma en la empleabilidad nos lleva no solo a una caída en los ingresos de las familias colombianas, sino por supuesto a un crecimiento de la informalidad”, dijo



Sobre las expectativas y a la pregunta bajo qué circunstancia estará Colombia en los próximos seis meses, el 64% de los encuestados piensa que el país estará en crisis económica, mientras que solo el 2% señaló que será más próspero.



Asimismo, el 11% de los encuestados manifestó que para reactivar el sector donde trabaja debe seguir trabajando, otro 11% espera la reactivación total de la economía, el 10% continuar con los protocolos de bioseguridad, el otro 10% crear y replantear ideas de negocio, mientras que un 10% opina que no debe hacer nada. Solo esperar.



En cuanto a cuáles son las acciones que debería hacer la sociedad en general para sacar adelante el país una vez finalice el periodo de cuarentena obligatoria, el 68% opinó que comprar productos nacionales, el 67% comprar a campesinos y productores agrícolas locales y el 39% apoyar la creación de empresas o emprendimientos.



Finalmente, el 37% de los encuestados afirmó haber brindado algún plato de comida a personas que más lo necesitan, el 36% ha donado mercados a familias y el 29% ha hecho donaciones en dinero o especie a una persona o una familia en particular.



Esta encuesta fue realizada en la zona urbana de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, Cúcuta, Yopal, Manizales, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga y Armenia; y fueron encuestadas 2.574 personas entre los 18 y 70 años.