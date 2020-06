Caída del PIB del país no sería tan profunda en 2020, estima la Anif

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) revisó su pronóstico de crecimiento para la economía colombiana para este año de cero, que estimaba el mes pasado, a una contracción de 2,4%, teniendo en cuenta que hubo una marcada desaceleración del PIB en el primer trimestre y que en el segundo podría registrarse el más bajo de toda la historia del país.



No obstante, el centro de estudios aclara que en caso de persistir la crisis de salud pública y prolongarse por mayor tiempo el período de aislamiento, el escenario macroeconómico del país podría ser aún más complejo, con una contracción de la economía del 4,5%.



“Por el lado de la oferta, esperamos crecimientos positivos solo en los sectores de agro (2,5% frente al 1,9% en 2019), teniendo en cuenta que los hogares estarán priorizando la compra de este tipo de bienes; y servicios sociales (2,2% respecto a 4.9%), jalonados principalmente por las actividades relacionadas con la salud humana, en línea con el incremento esperado en el uso de los servicios, procedimientos de pruebas y tratamientos del virus”, dijo.



Sobre los sectores en lo que prevé las mayores caídas, la Anif identificó que serán los sectores de minería (-8.5% vs. 2%), debido a los menores precios del petróleo y la debilidad de la demanda tanto externa como interna; y construcción (-8.1% vs. -2%), dada la menor dinámica de las edificaciones, observándose difícilmente una reactivación de las ventas de vivienda por las reducciones en los ingresos de los hogares.



En lo que tiene que ver con el consumo de los hogares, la Anif espera que este inicador cierre el año con una caída de 2,8%, en línea con las pérdidas de ingreso de los hogares, las cuales habrían llegado a los $12.5 billones al corte de mayo.



“La inversión también caería -8,5en línea con el menor dinamismo de los proyectos productivos y la debilidad del sector de la construcción. En el frente externo, pronosticamos caídas tanto en las importaciones -11.3%”, anota.



Frente al empleo, los pronósticos de la Anif para 2020 sugieren un aumento en la tasa de desempleo al 18,5% en el promedio nacional en el escenario base y al 22,5% en el escenario estresado.



“Desafortunadamente, bajo este contexto, están en riesgo los avances en los indicadores sociales (ingreso de los hogares, pobreza, desigualdad, entre otros), logrados después de la crisis de 1999. Esto no es algo menor, pues al país le tomó más de diez años recuperarse de los efectos de esa crisis”, concluyó.