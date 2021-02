Cajas mantendrán la apuesta por el turismo

Archivo particular

Aunque el segmento turístico ofertado por las cajas de compensación también sufrió un golpe por la pandemia, en octubre, un mes después de la reactivación, estas retomaron la operación con la que seguirán apostando al 2021.



(Las propuestas de las cajas de compensación para aliviar la emergencia).

“En los últimos tres meses empezamos con un número limitado de habitaciones (40%), aforo que fuimos aumentando. Los resultados fueron positivos, con índices de ocupación por encima del 70%, enero cerró con 75%”, expuso Juan Camilo Rodríguez, el gerente de Hotelería y Turismo de Colsubsidio.



Luego de haber adaptado las condiciones, algo que ha tenido gran acogida, comenta, son los espacios de naturaleza como el del Hotel Alcaraván, de la vía Villavicencio-Puerto López. Por lo que con lanzamientos como el Glamping Cantú buscan seguirle apostando al turismo ecológico.



(Las cajas buscan afiliar a quienes ganen menos del mínimo).



En Compensar, Lina Marcela Morales, la especialista de Mercadeo para Turismo expone que por la crisis, ahora no se deben tener en cuenta las temporadas, sino las noticias de cada día. Razón por la cual los sitios cercanos como Paipa están teniendo gran acogida.



La innovación en esta caja ha estado puntualmente en los canales de atención, en el fortalecimiento de medios digitales, tecnologías touchless, y plataformas transaccionales.



Cafam, por su parte, buscará en este 2021 lograr el dinamismo de su segmento turístico con apuestas como la de la nueva montaña rusa de agua en el parque Acuático de Cafam Melgar y la continuidad de complejos como el Zoológico. A lo que además se suma el fortalecimiento de los protocolos. Así lo aseguró Beatriz Helena López, jefe División Recreación y Hotelería.



“Estamos consolidando los resultados de enero, pero el balance aún es de incertidumbre dado los picos de contagio”, dijo Patricia Cano Gallego, coordinadora de Entretenimiento y Turismo de Comfenalco Valle.



No obstante, esta caja tiene gran positivismo en la Ley de Turismo y los incentivos que la misma ofrece para los viajeros.



EL IMPACTO



Pese al comportamiento regular que tienen los servicios de turismo en la cajas de compensación, el año pasado por la llegada de la pandemia esta línea resultó ser una de las más golpeadas.



“Nuestros hoteles estuvieron cerrados 7 meses el año pasado. El mejor resultado lo tuvo Cartagena porque no estuvo cerrado de manera permanente”, comentó la vocera de Cafam.



La oferta de servicios turísticos de estas entidades se relaciona principalmente con el alojamiento, aunque muchas de ellas también cuentan con centros recreacionales.



Este es el caso de Piscilago, uno de los parques más representativos de Latinoamérica, según explicó Rodríguez, de Colsubsidio.



En términos de ocupación los 7 hoteles de esta compañía cerraron el 2020 con el indicador en 26%, un descenso importante frente al resultado de 2019 (54%).



Al hablar de ingresos, Compensar aseguró que la reducción se dio entre un 75% y 80%. Mientras que en Comfenalco Valle la caída fue del 90% y de 23% en coberturas, según explicó la coordinadora de Entretenimiento y Turismo.