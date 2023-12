Cámara de Comercio de Bogotá cuestiona rol de Confecámaras

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ovidio Claros, dejó planteada una controversia con Confecámaras, que reúne al sistema cameral del país, la cual parece que tardará semanas en solucionarse.



Al solicitar la desafiliación del gremio, también expresó insatisfacción de 25 cámaras pequeñas de varias regiones del país por la forma en que han sido representadas.



A su juicio, se presentan fallas en el sistema cameral, hay falta de atención y participación de las medianas y pequeñas cámaras que llevan muchos años pidiendo ser escuchadas y tenidas en cuenta.



Igualmente, se quejan de que Confecámaras no hizo ninguna gestión frente a un proyecto de decreto sobre tarifas y las cámaras pequeñas se sentían solas.



Una vez se hizo pública la crítica y la decisión de retiro de la CCB, Confecámaras presentó sus puntos de vista. En un comunicado dijo que “respetamos las decisiones voluntarias de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero no aceptamos que ellas se justifiquen en la descalificación de la gestión de una entidad, cuya filosofía de trabajo se basa principios democráticos, de buen gobierno corporativo y en la búsqueda permanente del interés general”.

Julián Domínguez de Confecámaras (iz.) y Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Red X - @Ovidio_Claros_





El gremio confirmó que el pasado 13 de diciembre, la CCB hizo llegar a Confecámaras la comunicación en la cual informa su decisión de desafiliarse voluntariamente a la Confederación. Decisión que el 14 de diciembre fue informada a la junta directiva de Confecámaras.



“La junta directiva de Confecámaras, en la que tiene asiento el doctor Ovidio Claros, por distintas circunstancias no ha contado con su presencia en las últimas tres sesiones y ha buscado por diversos medios tener un diálogo franco e informado sobre las acciones que realiza la Confederación en beneficio de la red cameral”, anotó.



Igualmente, el gremio indicó que la Confederación ha procurado un trabajo armónico, colaborativo y por un esquema de gobernabilidad que garantiza la participación de todas las afiliadas en los diferentes órganos de dirección y gobierno.



“En la junta directiva compuesta por 15 miembros, tienen asiento cámaras de comercio de todos los tamaños y regiones, todas ellas con los mismos derechos para deliberar y decidir”, expresó Confecámaras.



Tras el cruce de pronunciamientos públicos, Domínguez y Claros sostuvieron un encuentro, el cual fue notificado por el presidente de la CCB , quien por la red social X presentó las conclusiones.



“Dentro de la conversación sostenida entre ambos líderes se acordó convocar a los 57 presidentes de las cámaras de comercio del país para el próximo mes de febrero de 2024 en Bogotá con el ánimo de recoger las inquietudes y propuestas encaminadas a fortalecer el sistema cameral colombiano y volverlo más democrático y participativo”, según señaló.



Sobre la controversia que planteó Ovidio Claros, también fijó posición Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien dijo que retirar a la CCB de Confecámaras sería “un error institucional, que como miembro de la junta directiva elegido por empresarios de Bogotá no respaldaré”.



“Cuando la iniciativa sea presentada ante la Junta Directiva, que tiene la competencia de decidir, tal como lo establecen los estatutos de la Cámara, diré no a esta propuesta. Colombia necesita más unión y menos divisiones”, consideró el dirigente gremial también, a través de su cuenta en la red social X.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio