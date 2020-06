Cambio de operador móvil tomará menos de un día

La Comisión de Regulación de Comunicaciones redujo el tiempo que toma cambiar un número telefónico de un operador a otro, pasando de tres días a menos de un día hábil. La medida empezará a regir desde este primero de julio y busca el mejoramiento de la calidad de los servicios de los operadores móviles y lograr mayor bienestar para usuarios.



(Lea: Liberación de contratos en telefonía celular le dio un empuje al comercio)

La CRC recordó que la portabilidad numérica, que está vigente desde el 2010, ha significado un gran impacto en el sector presentando durante 2019 un total de 4,3 millones de portaciones y un histórico de más de 22 millones.



Con la modificación, a partir del primero de julio de 2020, la solicitud de cambio de operador podrá presentarse a través de cualquiera de los canales de atención del operador al que el usuario desea llevar su número y se dará bajo las siguientes condiciones:



• Cuando el usuario presente la solicitud de portación de lunes a viernes, dentro de las 8 a.m. y las 3 p.m. su número deberá ser activado en el nuevo operador, en la madrugada del día hábil siguiente. Si la solicitud es presentada en un horario distinto, el operador debe recibir la solicitud y se entenderá presentada en el día hábil siguiente.



• Es importante tener en cuenta que, si la solicitud no fue realizada en una oficina física, el número deberá ser activado en la madrugada del día hábil siguiente al recibo de la SIM Card por parte del usuario, caso en el cual, el tiempo entre la presentación de la solicitud y la portación efectiva no podrá ser superior a 3 días hábiles.



• El usuario podrá elegir el día hábil a partir del cual se hará efectiva la portación, por ejemplo, decidiendo cambiar de operador el día en que termine su periodo de facturación.



• La portación del número se realizará en horas de la madrugada, con el fin de evitar afectar al usuario quien no percibirá el tiempo en que el servicio no se encuentra activo, por el cambio de operador.



• Estar al día con las obligaciones asociadas al servicio seguirá siendo un requisito para poder realizar la portación del número.



“La modificación en el tiempo que toma cambiar de operador busca maximizar el bienestar de los usuarios, quienes podrán cambiar libremente y de manera fácil de operador cuando éste no supla sus necesidades, promoviendo el mejoramiento de la calidad de los servicios móviles en el país” Explicó Carlos Lugo Silva, Director Ejecutivo de la CRC.