Duque revela seis puntadas sociales sobre la tributaria

Duque dijo que es no serán gravados los productos básicos.

El presidente de la República, Iván Duque, anunció, en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las bases de una “agenda de transformación social sostenible”, una serie de medidas de corte fiscal, enfocadas en la población vulnerable, que será presentada en los próximos días ante el Congreso.



(Duque anuncia agenda legislativa, que incluye la reforma tributaria).

“Hoy más que nunca tenemos que reflexionar sobre una doble necesidad nacional: proteger los programas sociales, fortalecernos y profundizarlos, y, al mismo tiempo, estabilizar las finanzas públicas y darle sostenibilidad en los próximos años”, dijo el mandatario.



El primer punto de la agenda que anunció Duque es la consolidación del programa de Ingreso Solidario como una medida permanente, así como la ampliación de su cobertura. El jefe de Estado indicó que también se incrementará el monto del subsidio, de modo que se puede atender mejor a los hogares más vulnerables y mitigar el impacto de la pandemia.



En segundo lugar, el presidente propuso continuar avanzando en la devolución del IVA, para que éste pueda llegar más allá del millón de hogares colombianos que hoy reciben el retorno del impuesto, y así llegar a 2 millones.



El tercer propósito que tiene el mandatario para su agenda social se relaciona con el Fondo de Solidaridad Educativa, que se puso en marcha en la pandemia y hoy ayuda a que alrededor de 70% de los estudiantes de universidad pública a tener matrícula a niveles casi cercanos a cero. La idea es ampliarlo a jóvenes de los niveles socioeconómicos más bajos.



“Queremos que ese programa de gratuidad en la educación superior universitaria se consolide, no solamente para prevenir la deserción, sino para generar oportunidades, y que se extienda esa gratuidad a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país haciendo de la educación una política social efectiva”, dijo el presidente. El cuarto punto de la reforma fiscal y social que el Ejecutivo radicará en el Congreso en los próximos días se concentra en el fomento del empleo juvenil, uno de los más afectados a raíz de la pandemia.



Duque anunció que se va proponer un incentivo para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, con la idea de que esté vigente por un periodo de cinco años, y que con el objetivo de incentivar esta contratación, la Nación sería la responsable de cubrir aportes a la Seguridad Social de estos trabajadores.



El quinto elemento en la discusión es la propuesta de que extendamos el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) se extienda durante este año, y que se pueda ir focalizando en los sectores más afectados por los estragos de la pandemia.



Finalmente, Duque el Presidente anunció que el sexto componente de su propuesta social se relaciona con reducciones tributarias para las micro y pequeña empresas, donde se concentra la mayor cantidad de empleo del país, de modo que se pueda, por un lado “alivianar” sus obligaciones en materia de impuestos, y por otro, que se pueda generar mayor cantidad de empleos.



“Que la discusión en el Congreso sea constructiva. No puede haber alguien que se oponga que se amplíe el Ingreso Solidario, que avancemos en gratuidad educativa, que demos un paso para fortalecer el Paef o a que le demos también esos beneficios a la contratación de jóvenes”, dijo Duque.



OTROS ANUNCIOS



De la mano de estos anuncios el presidente aseguró que también solicitó al Ministerio de Hacienda que no se imponga “ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana y a los servicios básicos de la familia”.



En cuanto a la austeridad por el lado del Estado, Duque propuso que se dé un congelamiento en los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios en las vigencias de 2022, 2023 y 2024, de modo que se complemente el paquete en materia social con un esfuerzo desde el ahorro en el Estado.



El presidente hizo también un llamado al Legislativo para que las discusiones se centren en la propuesta que será presentada por el Gobierno, “para tener los ingresos y la estabilización de las finanzas públicas”.