'Los transportadores somos los más vulnerables en los cierres viales'

Colombia se ha visto inmerso en un mar de protestas hace más de una semana que han dejado varios cierres en las carreteras al rededor del país. Al respecto Fedetrascarga, gremio de los conductores de carga, se han pronunciado, no solo para hacer un llamado al diálogo, sino a que se evalúen los impactos que ha tenido el sector, pues según Henry Cárdenas, presidente del gremio, los conductores están pasando necesidades en las vías.



Puede interesarle: Exportación de café está en riesgo por bloqueos viales

"Cuando hay cierres en las vías los conductores empiezan a pasar necesidades porque en algunos sitios donde quedan no hay baños, no hay comida, no hay sombra dónde refugiarse, ni dónde dormir, son seres humanos y están trabajando. Pedimos al Gobierno más presencia en las regiones", señaló el líder gremial.



Puede interesarle: Tras nueva mesa de diálogo, se levanta el bloqueo en la Ruta del Sol​

$ 5.545 Sería el valor de las pérdidas generadas en Santander a causa de los bloqueos.

Estos estragos, que también afectan a la economía. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en el caso de Santander se han visto represadas 2.746 toneladas de productos, entre esos alimentos, productos de manufactura y combustibles.



"Después de vivir ciertos cierres como lo es en el Magdalena medio, en la vía a la costa por Caucásica, nos damos cuenta que los transportadores somos los más vulnerables en el país, pero somos los que llevamos los alimentos, los combustibles y todo tipo de carga para los mismos colombianos. Entendemos que hay inconformismos de muchas personas en las regiones y respetamos su protesta, pero les pedimos que entiendan es que nosotros llevamos productos muchas veces perecederos", remarcó Cárdenas.



Puede interesarle: Nación bloqueada

Es así como, éste y otros gremios del sector transportador como Colfecar, enviaron una carta al Ministerio de Transporte mostrando su preocupación.



"Es muy importante recordar que los transportadores no somos quienes poseemos las herramientas para solucionar la problemática local de carencias de hospitales, aseo o servicios básicos. (...) es vital que el Gobierno genere planes y acciones inmediatas que protejan las cadenas de suministro", dice el documento.



Según las autoridades a la fecha hay cinco cierres viales intermitentes en Magdalena medio. El primero es en la vía Lizama - San Alberto km 2 sector Mirlas; vía Río Ermitaño - la Lizama km 97 sector Opon; Río Ermitaño - la Lizama km 116 sector Campo 23 y Planeta Rica - Caucia que tiene un cierre total.



POR: PAULA GALENO BALAGUERA